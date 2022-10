मुंगेर: बिहार के मुंगेर में जुआ खेलने में दो गुटों में विवाद (Dispute between two groups in gambling in Munger) हो गया. इस घटना में 50 राउंड गोली चलने की खबर (Firing 50 rounds in gambling dispute) है. इस घटना में किसी के भी घायल नहीं होने की बात कही जा रही है. घटना जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंकरपुर गांव की है. फायरिंग की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है.

जुआ खेलने के विवाद में फायरिंग: घटना की सूचना मिलते ही मुंगेर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर घटनास्थल पर बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है. इस मामले में पुलिस ने 3 महिला सहित 9 लोगों को हिरासत लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है. पुलिस के अनुसार गांव में ही दो पक्ष जुआ खेल रहे थे. इसी में जीत हार के बाद गांव के पारस मनी उर्फ घटक और फुचुन कुमार यादव के बीच मारपीट हो गई. इसके कुछ ही देर बाद दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी. इसकी पुष्टि पुलिस अधिकारियों ने कर दी है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: गांव में अचानक गोलियों की तर तराहट से पूरे क्षेत्र में खौफ का माहौल बन गया है. लोग दबी जुबान से लोग आने वाले दिनों में खूनी संघर्ष होने की बात भी कह रहे हैं. इधर गांव के लोगों ने 70 से ज्यादा राउंड गोलियां चलने की बात कही है. गोली के आवाज के बाद सभी घरों की खिड़कियां दरवाजे लोगों ने बंद कर लिए. वहीं पुलिस मामले की जांच में जुट गई है. गोलीबारी के बाद गांव में दहशत का माहौल है.

