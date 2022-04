मुंगेर: बिहार के मुंगेर जिले के धरहरा से पुलिस ने फर्जी दारोगा को गिरफ्तार (fake inspector arrested in munger) किया है. आरोपी नकली दारोगा बनकर लोगों को हसीन सपने दिखाता था और नौकरी के नाम पर पैसों की ठगी करता था. गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया (fake inspector sent to jail in munger) है.

दारोगा के नाम पर अवैध उगाही: जानकारी के अनुसार फर्जी दारोगा गोविंदपुर निवासी राहुल पासवान (fake inspector rahul paswan arrested) खुद को बेगूसराय में तैनात होने की बात वह बताता था. इतना ही नहीं वर्दी और पिस्टल के साथ सायरन लगे स्कार्पियो से घूमता था. वह लगभग पांच वर्षों से फर्जी दारोगा बन अवैध उगाही कर रहा था. आरोपी के पास से पुलिस ने स्कॉर्पियो और कई सामान जब्त किया है.

गोविंदपुर से फर्जी दारोगा गिरफ्तार: पुलिस ने बताया कि सोमवार की देर रात एसपी ने लरैयाटांड़ थाना पुलिस के थानाध्यक्ष नीरज ठाकुर के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया और गोविंदपुर से फर्जी दारोगा को गिरफ्तार कर कर लिया. फिलहाल, इस संबंध में मुंगेर के एसपी जगुनाथरेड्डी जलारेड्डी ने बताया की फर्जी दारोगा की सूचना मिलते ही टीम गठित कि गई, जिसके बाद आरोपी को गोविंदपुर से दबोच लिया गया. एसपी ने बताया की इस मामले की पूरी तरह से जांच की जा रही है.

