मुंगेर: बिहार के मुंगेर में धरहरा थाना क्षेत्र (Dharhara police station area) के अमझर कोलकाली जंगल से 15 वर्षीय छात्र को घायल स्थिति में पुलिस ने बरामद किया है. घायल छात्र की स्थिति नाजुक है. बताया जाता है कि अज्ञात अपराधियों ने छात्र के हाथ पांव बांधकर बेरहमी से पिटाई कर गला काटकर जंगल में फेंक दिया था. तभी किसी की नजर उस पर पड़ी और पुलिस को इसकी सूचना दी गई. आनन-फानन में धरहरा थाना की पुलिस घायल छात्र को जंगल से उठाकर सदर अस्पताल इलाज के लिए लाई. जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक इलाज के बाद छात्र की स्थिति गंभीर होते देख बेहतर इलाज के लिए पटना रेफर कर दिया.

घायल की पहचान ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र के रहने वाले 15 वर्षीय रुपेश कुमार के रूप में की गई है. घटना की जानकारी मिलने के बाद ईस्ट कॉलोनी थाना क्षेत्र अंतर्गत नया गांव के रहने वाले गणेश राउत ने बताया कि मेरा बेटा पिछले 1 सप्ताह से मैट्रिक की परीक्षा देने तारापुर गया था. बुधवार की शाम में लौटा है. गुरुवार की सुबह 10 बजे घर से दोस्तों से मिलने की बात कहकर निकला था. शाम को पुलिस का फोन आया कि आपके बेटे की स्थिति गंभीर है. आप लोग सदर अस्पताल आइए. उन्होंने कहा कि हम लोगों की किसी से कोई दुश्मनी भी नहीं है. मैं तो इसी सदर अस्पताल में सफाई कर्मचारी के रूप में काम करता हूं.

इस मामले में सदर डीएसपी नंद जी प्रसाद ने बताया कि धरहरा थाना क्षेत्र के अमझर कोलकाली के पास से घायल अवस्था में 15 वर्षीय छात्र के होने की सूचना मिली. जिसके बाद धरहरा थाना अध्यक्ष रोहित कुमार सिंह ने उसे लाकर सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया. जहां उसका इलाज कर रहे डॉक्टरों ने उसकी स्थिति नाजुक देख कर पटना रेफर कर दिया.

एसडीपीओ ने बताया कि मुंगेर में युवक के गले पर धारदार हथियार से वार (youth hit with weapon on neck in munger) किया गया है. जिससे युवक का गला कट गया है. उन्होंने बताया कि युवक बोलने की स्थिति में नहीं है. उसने पुलिस को अपराधियों का नाम लिख कर दिया है. पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है. इसमें से एक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है. उन्होंने बताया कि घटना की वजह साफ नहीं हो पाई है. पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.



