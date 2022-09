मुंगेर : मुंगेर जिले के घटना सफियासराय ओपी क्षेत्र स्थित नवघरिया टोला, गौरीपुर गांव के पास सोमवार की सुबह रेलकर्मी बमबम तांती को अपराधियों ने गोलियों से भून दिया (a railway worker gunned down in Munger). सुबह करीब 7 बजे ड्यूटी जाने के दौरान हुई इस घटना में रेलकर्मी तांती की घटनास्थल पर ही मौत (Railway worker Tanti died on the spot in Munger) हो गई.

हत्या में शामिल थे चार अपराधी : बमबम तांती रेल इंजन कारखाना के डब्ल्यूआरएस-टू शॉप में आफिस सुपरिटेंडेंट (ओएस) के पद पर कार्यरत थे. स्वजनों ने बताया कि हर दिन की तरह बमबम ड्यूटी के लिए साइकिल से निकले थे. थोड़ी देर बाद ही सूचना मिली की रास्ते में 4 अपराधियों ने मिलकर रेलकर्मी तांती की गोली मार कर हत्या कर दी.घटना की सूचना मिलते ही ओपी प्रभारी नीरज कुमार ठाकुर दल बल के साथ पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा.

रेलकर्मी से अपराधियों ने मांगी थी रंगदारी : ओपी प्रभारी ने बताया कि रेलकर्मी की हत्या का कारण पता तो नहीं चला है,पर पुलिस दो बिंदुओं पर जांच कर रही है. पहला ये कि कुछ माह पहले रेलकर्मी से अपराधियों ने रंगदारी मांगी थी. लोगों ने बमबम की पत्नी को लेकर भी पुलिस जानकारी दी है. रेलकर्मी को तीन से चार गोली मारी गई है. पुलिस लिखित आवेदन का इंतजार कर रही है. घटना को लेकर रेलकर्मी के घर में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है. ग्रामीण में दहशत है. कोई भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है.

