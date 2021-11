मुंगेर: बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat Election) के आठवें चरण में मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड (Bariarpur Block of Munger) के 11 पंचायतों में शांतिपूर्वक मतदान संपन्न (Polling Concluded Peacefully) हो गया. बरियारपुर दक्षिणी पंचायत से भारतीय वायुसेना के सेवानिवृत्त अधिकारी सुधीर प्रसाद यादव की पत्नी वीणा यादव मुखिया का चुनाव लड़ रही हैं. उनको जीत दिलाने के लिए उनके पति ने काफी मेहनत की. वहीं, मतदान के पूर्व उनका एक बेटा अमेरिका और दूसरा दिल्ली से आकर अपनी मां की जीत के लिए मतदान किया.

बता दें कि बरियारपुर दक्षिणी पंचायत (Bariyarpur Dakshin Panchayat) से वीणा यादव (Mukhiya CandidateVeena Yadav) मुखिया का चुनाव लड़ रही हैं. उनका एक बेटा अमेरिका के टेक्सास शहर में आईटी कंसलटेंट के पद पर कार्यरत है. जो कि अपनी मां को जिताने के लिए लाखों रुपये खर्च करके गांव पहुंचा और बरियारपुर दक्षिणी पंचायत के मतदान केंद्र संख्या 86 पर अपना मतदान करने के बाद कहा कि भारत गांवों का देश है, भारत गांव में बसता है. गांव का विकास होगा तभी भारत का विकास होगा. गांव के विकास के लिए अच्छे जनप्रतिनिधि का होना जरूरी है. उसके पिता ने एक अच्छे जनप्रतिनिधि चुनने का मौका बरियारपुर दक्षिणी पंचायत के लोगों को दिया है. मैं अपनी मां के पक्ष में एक मत देने विदेश से आया हूं.

देखें वीडियो

अमेरिका के टेक्सास से वोट करने आए विकास (Vikas Came from America for Vote ) ने कहा कि लोकतंत्र में एकमत का भी अपना महत्व है. एक मत अधिक आने से कोई जीत जाता है तो कोई एक मत कम आने से हार जाता है. मैं अपने मत का कीमत जानता हूं इसलिए सात समंदर पार से लाखों रुपए खर्च कर अपने गांव आया और मतदान किया.

वहीं, विकास का बड़ा भाई विवेक जो कि दिल्ली में कार्यरत है. उन्होंने बताया कि मां चुनाव लड़ रही है इसलिए वह दिल्ली से बरियारपुर आया हूं. मां के पक्ष में प्रचार भी किया हूं और आज अपने मत का प्रयोग भी किया. अच्छे प्रतिनिधि चुनने के लिए मतदान जरूरी है. पंचायत की सरकार में अपनी मां को हिस्सेदार बनाने के लिए मैने मत डाला है.

वायु सेना से सेवा सेवानिवृत्त सुधीर प्रसाद यादव ने कहा कि पंचायत के विकास के लिए अच्छे जनप्रतिनिधि का चुना जाना आवश्यक है. इसी सोच के साथ पढ़ी-लिखी शिक्षित उम्मीदवार को मैदान में उतारा है. जनता मालिक है उन्हीं पर सब कुछ छोड़ दिया हूं कि वह अच्छे उम्मीदवार को चुने. अच्छा उम्मीदवार नहीं होने से जनता भी मायूस रहती है. मेरा उम्मीदवार जनता का उम्मीदवार है. मैंने दोनों बेटों को बाहर से इसलिए नहीं बुलाया कि वह मां के लिए प्रचार करें बल्कि वह अपने मत का प्रयोग करें. चुनाव में एक-एक मत महत्वपूर्ण होता है.

