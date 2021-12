मुंगेर: बिहार में आवास योजनाओं (Housing Schemes in Bihar) के प्रभावी क्रियान्वयन के ठोस प्रयास किए जा रहे हैं. प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) का प्रभावी क्रियान्वयन जारी है. इसी कड़ी में मुंगेर जिले में आगामी जनवरी माह में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लगभग 23056 गरीबों को अपना पक्का मकान (Homeless Families Will Get Their House In Munger) मिलेगा.

इससे संबंधित 23056 लाभुकों की सूची तैयार कर ली गई है. 5 जनवरी से ग्राम पंचायतों में ग्राम सभा शुरू कर दी जाएगी. इसकी अध्यक्षता मुखिया करेंगे. इस संबंध में जानकारी देते हुए डीडीसी संजय कुमार ने बताया कि, ग्रामीण विकास विभाग ने इसके लिए जिले का शेड्यूल जारी कर दिया गया है. ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 2016 में आवासों के तहत किए गए सर्वे के अनुसार लाभुकों को यह लाभ मिलेगा.

'योजना के लिए ग्राम सभा का आयोजन 5 जनवरी तक, प्राथमिक प्राथमिकता सूची का प्रकाशन 7 जनवरी तक, आवास सूची की अंतिम स्वीकृति 10 जनवरी तक, आपत्तियों का निराकरण 22 जनवरी तक आवास स्वीकृति कैंप का आयोजन 25 जनवरी तक तथा लाभार्थियों का प्रथम किस्त का भुगतान 31 जनवरी, द्वितीय किस्त 15 फरवरी 22 तथा तृतीय किस्त का भुगतान 31 मार्च तक करना है.' :- संजय कुमार, डीसीसी

डीसीसी ने बताया कि, 31 जनवरी से कार्य आरंभ हो जाना है. 31 जनवरी से मकान निर्माण शुरू होकर 29 अप्रैल तक हर हाल में मकान को पूर्ण करना है. 30 अप्रैल को ही जिले भर में एक साथ गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. इस आयोजन में सभी को उनके घर की चाभी सौंप कर एक साथ गांव, ग्राम पंचायत से लेकर प्रखंड तक में गृह प्रवेश कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा.

'मुखिया को यह शक्ति दी गई है कि वे ग्राम सभा में आयोग्य व्यक्तियों का नाम हटा सकते हैं. इसके साथ ही प्राथमिकता सूची भी बदल सकते हैं. प्राथमिकता सूची में बदलाव करेंगे जब प्राथमिकता सूची बदलने का कारण स्पष्ट होगा. जिले में सबसे कम टेटियाबम्बर तथा सबसे अधिक हवेली खड़गपुर में लोगों का आवास बनेगा. सर्वेक्षण के आधार पर सूची तैयार की गई है. सूची में शामिल पात्र ग्रामीणों को आवास योजना का लाभ मिलेगा. :- संजय कुमार, डीसीसी



उन्होंने बताया कि, असरगंज प्रखंड में 1408, बरियारपुर में 2693, धरहरा में 3378 ,जमालपुर में 3379, खरगपुर में 5417 ,सदर प्रखंड में 2386, संग्रामपुर में 2461, तारापुर में 2721 टेटियाबम्बर में 1350 लाभार्थी हैं. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना का यह सर्वे 2016 में आवास टू के तहत किया गया था.

वहीं, क्षेत्र संख्या एक के नवनिर्वाचित जिला परिषद सदस्य संजय कुमार सिंह ने बताया कि गरीबों को अपना पक्का मकान ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिया जा रहा है. यह बेहतर तथा महत्वाकांक्षी योजना है. लेकिन इसमें बिचौलिया हावी ना हो तथा पूरी तरह पारदर्शिता के साथ कार्य हो तो बेहतर होगा.

