मुंगेर: बिहार में लगातार कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं. वहीं जिले में भी कोरोना की रफ्तार (Corona Case Increase In Munger) धीरे-धीरे बढ़ रही है. सोमवार को तीन बच्चे कोरोना संक्रमित (Children Corona Positive In Munger) पाए गए हैं, जिसके बाद जिले में हड़कंप मच गया है. वहीं बीएमपी 9 में भी अब तक 10 संक्रमित (BMP Jawan Found Corona Positive In Munger) मिलने से बीएमपी के जवानों में भी दहशत है. BMP-9 जमालपुर कंटेनमेंट जोन घोषित (BMP-9 Jamalpur Containment Zone Declared) कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें- Bihar Corona Update: शेखपुरा में फूटा कोरोना बम, कोरोना पॉजिटिव शिक्षक से 13 बच्चे संक्रमित

कोरोना एक बार फिर से लोगों को डराने लगा है. पिछले 24 घंटे में 14 नए मरीज मिलने से आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है. रविवार को 11 संक्रमित मिले तो सोमवार को भी तीन नए संक्रमित मरीज मिले हैं. जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 17 हो गई है.

मुंगेर में कोरोना विस्फोट

ये भी पढ़ें: शेखपुरा में एक ही परिवार के 6 लोग कोरोना पॉजिटिव, पड़ोसियों की भी हो रही है जांच

जिले में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 17 है. अकेले जमालपुर बीएमपी 9 में कोरोना के 10 मामले एक्टिव हैं. एक कैंपस में 10 संक्रमित मरीज मिलने से बीएमपी के जवानों में हड़कंप मच गया है. सिविल सर्जन हरेंद्र कुमार ने बताया कि, 5 दिन पूर्व बीएमपी 8 की एक महिला प्रशिक्षु जवान संक्रमित मिली थी. उसी से यह चेन बना है.

"महिला के संपर्क में आने वाले 475 जवानों का टेस्ट रविवार को किया गया था. उसमें सात संक्रमित मरीज मिले थे. सोमवार को भी 36 अन्य पुलिस प्रशिक्षु जवानों की जांच की गई थी तो, उसमें तीन संक्रमित मरीज मिले हैं. बीएमपी 9 से अब तक 10 प्रशिक्षु जवान कोरोना संक्रमित मिले हैं."- हरेंद्र कुमार आलोक, सिविल सर्जन

ये भी पढ़ें: नरकटियागंज में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही: दूसरी खुराक लिए बिना वैक्सीन लेने का मिला सर्टिफिकेट

सीएस हरेंद्र कुमार ने बताया कि, बीएमपी नाइन में 10 संक्रमित मरीजों का मिलना गंभीर विषय है. सभी संक्रमित मरीजों के कॉन्टेक्ट को ट्रेस किया जा रहा है. अब तक लगभग 500 जवानों के स्वाब का सैंपल लिया गया है.10 संक्रमित मरीज जो मिले हैं, उनमें 9 को बीएमपी नाईन के कैंपस में ही बने बिल्डिंग में आइसोलेट कर दिया गया है. सभी एसिंप्टोमेटिक मरीज है यानी किन्ही को कोरोना के कोई लक्षण नहीं है और ना ही कोई बीमार है. रिपोर्ट पॉजिटिव आने आने के कारण एहतियातन उन्हीं के कैंपस में आइसोलेट कर दिया गया है.

सिविल सर्जन ने कहा कि, जिले में अचानक 17 नए केस एक्टिव हो गए हैं, जिसके कारण जिले के स्वास्थ्य विभाग से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों एवं चिकित्सकों के साथ सोमवार को इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी. मीटिंग में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग और जांच की संख्या में वृद्धि के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि, सदर अस्पताल एवं सभी पीएचसी में आने वाले मरीज एवं उनके परिजन अनिवार्य रूप से मास्क लगाकर आएंगे ,बिना मास्क के प्रवेश वर्जित रहेगा.

ये भी पढ़ें: ओमीक्रोन को लेकर IMA की सलाह: डरने की जरूरत नहीं, मास्क और हैंड सैनिटाइजर का करते रहे प्रयोग

सिविल सर्जन हरेंद्र कुमार आलोक ने जहां लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के लिए अपील किया, तो डीएम नवीन कुमार भी जिलेवासियों से हमेशा मास्क का प्रयोग करने, सोशल डिस्टेंस का पालन करने भीड़ भाड़ से बचने और कोरोना वैक्सीन के दोनों डोज 85 दिन के अंतराल पर लगा लेने की अपील की है.

विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP