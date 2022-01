मुंगेर : बिहार में कोरोना की रफ्तार ( Corona In Bihar ) तेज हो गई है. राज्य के सभी जिलों में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है. इसी कड़ी में मुंगेर जिले में अब स्वास्थ्यकर्मी भी कोरोना की अपनी चपेट में आने लगे हैं. गुरुवार को जिले में 14 नए संक्रमित मरीज मिले ( 14 New Corona Positive Case In Munger ) हैं, जिनमें एक एएनएम भी कोरोना पॉजीटिव मिली. 14 नए संक्रमित मरीज मिलने के बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 91 हो गई है.



जानकारी देते हुए सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार आलोक ने बताया कि, जिले में एक महिला चिकित्सक समेत 5 स्वास्थ्य कर्मी, जिसमें 3 नर्स तथा एक पुरुष स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हैं. गुरुवार को सदर पीएचसी में कार्यरत 40 वर्षीय एएनएम कोरोना संक्रमित मिली हैं. उन्होंने कहा कि मंगलवार को वह मासिक बैठक में हिस्सा लेने पीएससी आई थीं. उसी बैठक के पहले इन्होंने गले में खराश होने की शिकायत पर अपना जांच कराया. गुरुवार को RTPCR जांच रिपोर्ट पॉजीटिव आयी है.

'जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने वाली महिला नर्स की स्थिति सामान्य है. फिलहाल होम आइसोलेशन में रह रही है. उनके संपर्क में आने वाले सदर पीएचसी के 4 स्वास्थ्य कर्मियों का भी गुरुवार को जांच कराया गया है. इनकी रिपोर्ट शुक्रवार को आएगी. सभी लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना का संक्रमण में तेजी से फैल रहा है. सभी लोग सतर्क और सावधान हो जाएं. जरूरी ना हो तो बेवजह घर से बाहर ना निकलें. कोरोना गाइडलाइन का पालन करें. मास्क को हमेशा लगा कर रखें. कोरोना का टीका अवश्य ले लें. बच्चों का वैक्सीनेशन भी किया जा रहा है.' :- हरेंद्र कुमार आलोक, सिविल सर्जन

वहीं, स्वास्थ्य विभाग (Bihar Health Department) के द्वारा बुधवार को जारी हेल्थ अपडेट के मुताबिक पटना में 1045 नए संक्रमितों की पहचान हुई. पूरे बिहार में 1659 नए मामले सामने आए हैं. सूबे में कुल संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 3697 हो गया है. मुजफ्फरपुर में 59 मामले, जहानाबाद में 45, नालंदा में 38, लोगों की कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है.

बता दें कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सरकार ने प्रदेश में 21 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है. इसके तहत रात के आठ बजे से लेकर सुबह के पांच बजे तक सख्ती लागू रहेंगी. दुकानों को रात के आठ बजे तक ही खुलने की अनुमति दी गई है. वहीं, सभी सरकारी कार्यालय एवं गैर सरकारी कार्यालयों को 50% उपस्थिति के साथ खोलने के लिए निर्देशित किया गया है.

