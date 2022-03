मधुबनी: बिहार के मधुबनी जिले (Crime In Madhubani) में एक युवक को अगवा कर हाथ-पैर बांधकर जहर पिलाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. खजौली थाना के मंगती गांव के एक युवक को पहले अगवा किया गया और फिर कमला नदी के पास उसे जबरन जहर पिला दिया (Youth Murdered By Poisoning In Madhubani) गया. युवक ने इस घटना की सूचना फोन पर अपने परिजनों को दी. जिसके बाद आनन-फानन में युवक को खजौली पीएचसी लाया गया जहां से डॉक्टरों ने उसे डीएमसीएच रेफर कर दिया. डीएमसीएच ले जाने के दौरान युवक की रास्ते में ही मौत हो गई.

मधुबनी में युवक को पिलाया जहर: बता दें कि मृतक युवक की पहचान मंगती गांव निवासी देवचंद्र सिंह का पुत्र अंकित कुमार सिंह उर्फ भोला सिंह के रूप में की गई. अंकित पढ़ाई के साथ-साथ रेडक्राॅस स्थित भारतीय स्टेट बैंक मधुबनी के मेन ब्रांच में क्रेडिट कार्ड बनाने का काम करता था. अंकित ने खुद बेहोशी की हालत में अपनी बहन को फोन पर बताया कि वो चतरा गांव के वार्ड नंबर-3 स्तिथ कमला नदी के किनारे है और उसे कुछ युवकों ने हाथ-पैर बांधकर जबरन जहर पिला दिया है. जिसके बाद परिजनों ने उसे खजौली पीएचसी में भर्ती कराया. जहां डॉक्टरों ने उसकी हालत गंभीर देखते हुए डीएमसीएच रेफर कर दिया. लेकिन युवक की डीएमसीएच ले जाने के दौरान ही मौत हो गई.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: वहीं, घटना की सूचना मिलने पर खजौली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया. अंकित के पिता देवघर गए हुए थे इसलिए उनके आने के बाद एफआइआर होने की बात कही गई. हालांकि पुलिस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है. फिलहाल युवक को अगवा कर जहर पिलाने की साजिश क्यों रची गई इसका पता नहीं चल पाया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है.

