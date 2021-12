मधुबनी: निजी डेंटल क्लिनिक में एक महिला अपने दर्द का इलाज कराने आयी थी, जहां उसको एक सुई (Woman Dies After Injection In Madhubani) दी गयी. इंजेक्शन लगाने (Doctor Accused Of Negligence In Madhubani) के बाद महिला की तबीयत बिगड़ने लगी और थोड़ी देर बाद ही महिला ने दम तोड़ दिया. महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया. बेनीपट्टी थाना के बेहटा की ये घटना है.

बताया जा रहा है कि, जब मरीज की तबीयत बिगड़ने लगी तो, वहां के संचालक ने दूसरे क्लिनिक ले जाने की बात कह कर एम्बुलेंस में उस पेशेंट को भेज दिया. जब तक दूसरे डॉक्टर के पास पीड़ित महिला को परिजन लेकर पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. डॉक्टर ने परिजनों को क्लिनिक के बाहर से ही वापस कर दिया. परिजनों को बताया गया कि, महिला की मौत पहले ही हो चुकी थी.

महिला की मौत के बाद हंगामा

परिजन इस बात को सुनकर आग बबूला हो गए. परिजन वापस डेंटल क्लिनिक आए लेकिन तबतक डॉक्टर और अस्पताल के कर्मचारी फरार हो चुके थे. परिजनों का कहना है कि, गलत इलाज के कारण ही महिला की मौत हुई है. इसके बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क पर शव रखकर घंटों प्रदर्शन किया.

परिजन ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए सदर थाने में तहरीर दी है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं इस घटना के बाद एक बार फिर से अवैध क्लिनिक के संचालन पर सवाल खड़े हो गए हैं. बता दें कि अवैध क्लिनिक संचालन के खिलाफ ही आवाज उठाने पर आरटीआई एक्टिविस्ट सह युवा पत्रकार बुद्धिनाथ झा उर्फ अविनाश झा की अपहरण के बाद निर्मम हत्या कर दी गयी थी.

