मधुबनी: बिहार (Crime In Bihar) के मधुबनी में बच्ची की गला रेतकर हत्या (Girl Murdered By Slitting Her Throat In Madhubani) करने का मामला सामने आया है. घटना जिले के रहिका थाना क्षेत्र के माड़र गांव के पछवारी पासवान टोला की है. मृतक बच्ची की पहचान पासवान टोला निवासी ललन पासवान की तीन वर्षीय बेटी राधिका कुमारी के रूप में हुई है. वहीं इस हत्या का आरोप मृतका की चचेरी बुआ पर लगा है.

तीन वर्षीय बच्ची की गला रेतकर हत्या की खबर आसपास के इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई. जिसके बाद घटनास्थल पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई. इधर घटना की सूचना लोगों ने स्थानीय पुलिस को दी. सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है.

घटना के संबंध में थानाध्यक्ष अरुण कुमार की माने तो आरोपी युवती व्यस्क है. पुलिस सूचना मिलने के बाद पूरे दल बल के साथ मौके पर पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ कर रही है और हत्या की वजहों को खंगाल रही है. स्थानीय लोगों की मानें तो आरोपी बच्ची को मारकर ट्रंक में बंद कर दी थी, लेकिन लोगों को इस बात की भनक लग गई. घटना के बाद से लोगों में काफी आक्रोश है. वहीं परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल है. घटना को अंजाम क्यों दिया गया है. इसका पता अभी नहीं चला है. पुलिस जांच में जुटी हुई है.

