मधुबनी: बिहार में पंचायत चुनाव (Panchayat Elections in Bihar) के छठे चरण की मतगणना जारी है. 3 नवंबर को मधुबनी के दो प्रंखड जिसमें बाबूबरही और अंधराठाढ़ी में मतदान हुआ था. जिसकी आज आरके कॉलेज में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना (Counting of Votes in Tight Security) हो रही है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अमित कुमार ने मतगणना कार्य से जुड़े प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों को स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतगणना कराने का निर्देश दिया है.

बाबूबरही एवं अंधराठाढ़ी प्रखंडों में 1,901 महिला सहित कुल 3,655 उम्मीदवार अपनी-अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरे थे. सभी उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला हो जाएगा. वहीं, दोनों प्रखंडों से चुनाव के नतीजे आने शुरू हो गये हैं. जिसमें देवहार पंचायत के मुखिया पद से संतोष ठाकुर जीते हैं. जिन्हें चाचा की विरासत मिली है. वहीं, बाबूबरही प्रखंड के घाट चौराहा पंचायत से आशा देवी मुखिया का चुनाव जीती हैं.

बता दें कि बिहार पंचायत चुनाव के छठे चरण का मतदान 3 नवंबर को संपन्न हुआ था. इसमें प्रदेश के 37 जिलों के 57 प्रखंडों में वोटिंग हुई थी. छठे चरण में कुल 61.07 प्रतिशत मतदान हुआ था. जिसमें 56.52 प्रतिशत पुरुष और 65.62 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने मतदान किया था. 11,959 मतदान केंद्रों पर 67,00,577 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था. जिसमें 35,24,285 पुरुष और 31,76,080 महिला और 212 अन्य मतदाता शामिल हुए थे. इस चरण में कुल 93,586 प्रत्याशियों में से 43,580 पुरुष और 50,006 महिला प्रत्याशी मैदान में हैं. छठे चरण में 26,200 पदों के लिए मतदान हुआ था. जिसकी आज मतगणना जारी है.

