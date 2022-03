मधुबनी: बिहार के मधुबनी में लूट (Robbery In Madhubani) की घटना लगातार हो रही है. ताजा मामला बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसैठ गांव का है. जहां हथियार से लैस अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप को अपना निशाना बनाते हुए करीब पांच लाख की लूट (Robbery In Jewellery Shop In Madhubani) कर ली. इस दौरान अपराधियों ने एक व्यक्ति को बंधक बनाकर उसकी जमकर पिटाई कर दी और दुकान में भी तोड़फोड़ किया.

अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप को बनाया निशाना: बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसैठ गांव में बीती रात अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम देते हुए करीब पांच लाख की लूट कर ली. दरअसल, हथियार से लैस चार अपराधियों ने गोपाल ज्वेलरी के अंदर घुसकर दुकान में मौजूद सभी कर्मियों को पहले बंधक बना लिया. जिसके बाद दुकान में रखे चांदी के तीन बैग लेकर फरार हो गए. ज्वेलरी शॉप में अपराधियों ने उस वक्त मौजूद दुकानदार शिवम शाह को बंधक बनाकर जमकर उसके साथ मारपीट की और दुकान में तोड़फोड़ किया.

घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी फरार: घटना को अंजाम देने के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गये. घटना की सूचना दुकानदार ने पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस ने कमतौल के पास जगवन गांव मेसरक पर सड़क जाम कर दिया. जिससे ज्वेलरी लूटकर भाग रहे अपराधी की बाइक दुर्घटनाग्रस्त हो गई. एक अपराधी भी घायल हो गया. जिसके बाद उसके साथी ने बाइक और लूटे हुए तीन बैग में से एक बैग वहीं छोड़ कर अपने साथी को लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ.

बीते महीने दुकान में हुई थी चोरी: घटना के बारे में गोपाल ज्वेलर्स के मालिक शिवम साह ने बताया की बीते 8 जनवरी को भी दुकान के गेट को काटकर 4 से 5 लाख रुपये के आभूषणों की लूट की घटना को अंजाम दिया गया था. जिसके बाद बीती देर रात कुछ अपराधियों ने 5 लाख के आभूषणों की लूट की है. बदमाशों चांदी से भरे तीन बैग लेकर फरार हो गये. बेनीपट्टी थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है.

