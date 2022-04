मधुबनी: बिहार के मधुबनी में अपराध (Crime In Madhubani) की घटनाएं इन दिनों लगातार हो रही है. दो दिन पहले जिले के भैरवस्थान थाना क्षेत्र में एनएच 57 पर कमला पुल के समीप से बदमाशों ने एक कंटेनर के ड्राइवर का अपहरण कर लिया था. घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है. पुलिस ने समस्तीपुर जिला से कंटेनर के ड्राईवर सहित चार व्यक्ति को गिरफ्तार (Four Accused Arrested in Container Driver kidnapping Case) किया है.

किडनेपिंग मामले का खुलासा: झंझारपुर डीएसपी आशीष आनंद ने बताया 2 दिन पूर्व एनएच 57 पर कंटेनर ड्राइवर को कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा अपहरण कर स्कॉर्पियो से समस्तीपुर ले जाया गया था. तकनीकी सेल की मदद से पुलिस ने समस्तीपुर से कंटेनर के ड्राइवर मोहम्मद इमरान, पिता अब्दुल मन्नान, जो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद का रहने वाला है. उसे पकड़ा गया. इसके साथ ही चार लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है.

समस्तीपुर के रहने वाले हैं सभी आरोपी: गिरफ्तार सभी आरोपी समस्तीपुर जिले का रहने वाला है. इसमें सिंघिया थाना क्षेत्र के रहने वाले सूरज कुमार झा (22 वर्ष), पिता पिता शशिकांत झा. हसनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाला मुकेश राम, पिता गणेश राम के रूप में की गई है. तीसरे आरोपी की पहचान दुर्गा प्रसाद उर्फ दीपक, थाना रोसरा जिला समस्तीपुर का रहने वाला है. वहीं चौथे आरोपी की पहचान संजय पासवान पिता घुटाई पासवान के रूप में हुई है.

पूछताछ करने में जुटी पुलिस: सभी आरोपी एक स्कॉर्पियो से कंटेनर ड्राइवर मोहम्मद इमरान का अपहरण कर समस्तीपुर लेकर फरार हो गया थे. पुलिस इन शातिर अपराधियों से गहन पूछताछ कर रही है. बताया जा रहा है कि कंटेनर का ड्राइवर भागकर अपनी जान बचाई है. कंटेनर का ड्राइवर यूपी के मुरादाबाद जिला का रहने वाला है. पुलिस जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है वह सभी शराब के मुख्य सरगना हैं और कई बार जेल भी जा चुके हैं. फिलहाल पुलिस कंटेनर के ड्राइवर सहित चारों आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है.

