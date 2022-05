झंझारपुर: रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashivani Vaishnav Gifted Railway Line To Jhanjharpur) के द्वारा झंझारपुर स्टेशन पर वीडियो लिंक के माध्यम से झंझारपुर-निर्मली के बीच नव आमान परिवर्तित रेलखंड एवं निर्मली-आसनपुर कुपहा के बीच नई रेल (Inauguration New Rail Line In Jhanjharpur) लाइन का उद्घाटन तथा नए रेलखंड पर ट्रेन सेवाओं का (New Railway Line In Jhanjharpur) शुभारंभ किया गया. नव आमान परिवर्तित रेल खंड पर तीन डेमू ट्रेनों का नियमित परिचालन किया जाएगा. उक्त बातें झंझारपुर में रेल परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर झंझारपुर के विधायक सह पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने कही. उन्होंने तमुरिया स्टेशन के निकट रैक प्वाइंट बनाने और ऑटोमैटिक कोच वाशिंग मशीन के निर्माण की मांग की. पूर्व मंत्री ने केन्द्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि मिथिला क्षेत्र में रोजगार व पर्यटन की सम्भावनाओं को बढाने के लिए तलाश हो सकेगी. कृषकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना को इस रेलखंड पर स्थापित करने का भी आग्रह किया.

रेलवे ने दी नई सौगात: पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा (Former Minister Nitish Mishra) ने बताया कि 88 सालों पहले वर्ष 1934 में आए भूकंप के बाद मिथिला रेलमार्ग से दो भागों में बंट गया था. जिसे जोड़ने का सपना पूर्व रेल मंत्री श्रद्धेय ललित नारायण मिश्र (PM Modi Gifted New Railway Line in Jhanjharpur) ने देखा था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह देश के लिए असमय बलिदान हो गए. उनके सपने को मुख्यमंत्री व तत्कालीन रेलमंत्री नीतीश कुमार ने साकार करने की दिशा में इस परियोजना को स्वीकृति दिलाई और वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कोसी रेल महासेतु का शिलान्यास किया.

नीतीश मिश्र ने कहा कि बाद में इस योजना की प्रगति धीमी हो गयी. पुनः वर्ष 2014 में एनडीए सरकार बनने के उपरांत सितम्बर 2020 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (Pm Modi Gifted New Railway Line in Jhanjharpur) ने कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया. पूर्व मंत्री नीतीश मिश्रा ने कहा कि कोसी रेल महासेतु के बनने के बाद रेलखंड पर ट्रेन परिचालन की शुरुआत होने से मिथिलावासियों की मांग पूरी हुई है. वास्तव में यह किसी सपने के साकार होने जैसा ही है. इससे मिथिला क्षेत्र के लोग रेलवे के विशाल नेटवर्क से जुड़ गए हैं जो लोगों के लिए आर्थिक समृद्धि का द्वार खोलेगा.



वर्ष के अंत में काम होगा पूरा: उन्होंने जानकारी दी कि यह परियोजना 206 किलोमीटर लंबे सकरी-लौकहा बाजार-निर्मली एवं सहरसा-फारबिसगंज आमान परिवर्तन परियोजना का भाग है. इस वर्ष के अंत तक इस परियोजना की समाप्ति होने की संभावना है. उसके बाद लोगों के लिए रेलवे सेवा की शुरुआत की जाएगी. नव आमान परिवर्तित झंझारपुर-निर्मली एवं निर्मली-आसनपुर कुपहा (नई लाइन) के उद्घाटन के शुभ अवसर पर इस योजना के सूत्रधार पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को नमन करते हुए मिथिलावासियों की तरफ से झंझारपुर के विधायक (MLA Jhanjharpur Nitish Mishra) नीतीश मिश्रा ने इस योजना की नींव रखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अभिनंदन करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया. इस परियोजना में लगे रेलवे के पदाधिकारियों व कर्मचारियों को धन्यवाद दिया.

