मधुबनी : बिहार के मधुबनी जिले में धिनौनी वारदात (Crime In Madhubani) को अंजाम दिया गया. रिक्शा से खींचकर मधुबनी बस स्टैंड में युवती से सामूहिक दुष्कर्म (misdeed with girl in madhubani) किया गया है. पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है. इस घटना से मधुबनी के शहरवासी काफी आतंकित हैं. मामला नगर थाना क्षेत्र के पुराने बस स्टैंड का है.

ये भी पढ़ें - जीविका दीदी के साथ सामूहिक दुष्कर्म के बाद हत्या, सड़क पर शव रखकर परिजनों ने किया प्रदर्शन

जानकारी के अनुसार, बीते शुक्रवार को बासोपट्टी थाना क्षेत्र की पीड़ित लड़की ई रिक्शा से अपने एक रिश्तेदार के साथ मधुबनी में अपने किसी संबंधी के घर जा रही थी. वी मार्ट पोस्ट आफिस रोड में दो लड़का ई रिक्शा पर बैठ गया. उन लड़कों ने लड़की के रिश्तेदार के ई रिक्शा से उतार दिया. एक लड़का बाइक से ई रिक्शा के साथ चलने लगा. इसी दौरान पुराने बस स्टैंड में चार पांच लोगों ने उसे रिक्शा से खींच कर उतार लिया.

कहा जा रहा है कि लड़की को उन दरिंदों ने पुरानी बस स्टैंड के चारदीवारी के पीछे ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पीड़ित के रिश्तेदार ने थाना आकर पुलिस को सूचना दी. पुलिस तत्काल हरकत में आई और पुराने बस स्टैंड पंहुचकर मौके से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. घटना में शामिल चौथे अरोपी को शनिवार की सुबह गिरफ्तार किया गया.

सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने बताया कि दुष्कर्म की घटना में चार लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों में किशन राम (बस स्टैंड), शिवकुमार (गंगासागर चौक), पंकज राम (बस स्टैंड) एवं संजय कुमार झा (गंगासागर चौक) शामिल हैं. एक अन्य आरोपी जितेंद्र यादव अभी पुलिस की पकड़ से बाहर है.

नोट- ऐसी ही जरूरी और विश्वसनीय खबरों के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत एप