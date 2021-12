मधुबनी: बिहार में शराबबंदी कानून लागू (Liquor Ban In Bihar) होने के बावजूद शराब की तस्करी धड़ल्ले से हो रही है. ताजा मामला मधुबनी (Liquor Smuggling in Madhubani) नगर थाना इलाके का है. जहां, पुलिस ने 110 कार्टन विदेशी (110 Cartons Of Liquor Recovered) शराब थाने के विभिन्न इलाके से बरामद किया है. प्रभारी थानाध्यक्ष इंदल यादव के नेतृत्व में कार्रवाई के दौरान तीन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है.

दरअसल, पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर तीन अलग-अलग जगहों पर शराब की बड़ी खेप बरामद की है. प्रभारी थानाध्यक्ष इंदल यादव के नेतृत्व में गुरुवार रात स्टेशन रोड वार्ड नंबर-18 में छापेमारी की गई. जहां, एक खाली पड़े स्थान से 104 कार्टन अंग्रेजी शराब बरामद की गई.

छापेमारी के क्रम में गुप्त सूचना पर नगर थाना की टीम स्टेशन रोड स्थित लजीज होटल के रसोइघर के नजदीक से 6 कार्टन शराब जब्त किया. शराब बरामदगी के मामले में होटल के प्रबंधक अवनीश कुमार उर्फ चुलबुल एवं डिलीवरी ब्वॉय सनी कुमार को गिरफ्तार किया गया है.

वहीं, तीसरा मामला मालगोदाम रोड वार्ड नंबर 18 से 3 बोतल अंग्रेजी शराब और 6 बोतल देसी नेपाली शराब के साथ माल गोदाम रोड निवासी राजू कुमार चौधरी को गिरफ्तार किया गया है.

प्रभारी थानाध्यक्ष इंदल यादव ने बताया कि, शराब की बड़ी खेप के संबंध में गुप्त सूचना मिली कि स्टेशन रोड के पश्चिम नारायण पट्टी गांव के रामचंद्र झा के खाली पड़े विवादित जमीन पर त्रिपाल से ढका हुआ है. पुलिस ने उक्त स्थल पर छापेमारी कर 104 कार्टन अंग्रेजी शराब को जब्त किया है. मामले में संलिप्त आरोपितों की पुलिस पहचान करने में जुटी है.

