मधुबनीः बिहार में शराब तस्करों के खिलाफ लगातार छापेमारी हो रही है. इसी कड़ी में मधुबनी से भारी मात्रा में शराब बरामद (Liquor Recovered in Madhubani) किया गया है. गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने जिले के इस्लामपुर से शराब की बड़ी खेप पकड़ी है. पुलिस की ओर से मामले से जुड़े तीन लोगों पर नामजद प्राथमिकी (FIR Against Three People) दर्ज करायी गई है.

झंझारपुर डीएसपी आशीष आनंद ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर शराब माफिया के गढ़ माने जाने वाले इस्लामपुर से छापामारी कर 729 लीटर देसी और विदेशी शराब जब्त की गई है. एंटी लिकर टास्क फोर्स कैप्टन के फोन नंबर 9431257034 पर कोई भी व्यक्ति शराब से संबंधित सूचना दे सकता है.आईजी के निर्देश पर 15 दिसंबर से 1 जनवरी तक प्रतिदिन शराब का धंधा करने वालों के खिलाफ समकालीन अभियान चलाया जाना है.

मधुबनी से भारी मात्रा में शराब बरामद

डीएसपी ने बताया कि गुप्त सूचना पर एसआई अरविंद कुमार और एएसआई संजय कुमार सिंह मात्र दो पुलिस बल के साथ इस्लामपुर गांव पहुंचे थे. इस्लामपुर के शराब उतारा जा रहा था. पुलिस को देखते ही स्टार्ट पोजिशन में खड़ी लाल रंग की स्कार्पियो भाग गई. पीछा करने पर उस स्कॉर्पियो का चालक बोरे में लदी शराब को कमला तटबंध के नदी किनारे फेंककर भाग गया.

झंझारपुर थनाध्यक्ष महफूज आलम ने बताया कि इस शराब तस्करी में इस्लामपुर के रहने वाले मुमताज नट एवं उसके दो बेटों से शामिल होने की सूचना मिली थी. दोनों को आरोपित किया गया है. उन्होंने आगे बताया कि अनुमंडल स्तर एंटी लिकर टास्क फोर्स का गठन किया गया है. तत्काल झंझारपुर थाना के सब इंस्पेक्टर सच्चिदानंद सिंह एएलटीएफ के प्रभारी पदाधिकारी हैं. फिलहाल 7 सदस्यीय टीम बनायी गई है. जल्द ही इसकी संख्या 15 की जाएगी.

नोट- अगर आपको शराब की अवैध खरीद-बिक्री या उपभोग की जानकारी मिलती है तो मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के टॉल फ्री नंबर 15545 एवं 18003456268 पर कॉल कर शिकायत करें.

