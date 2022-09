मधुबनी: बिहार के मधुबनी में अपराधियों ने तांडव ( Five Lakh Loot In Madhubani) मचाया है. बाइक सवार बदमाशों ने लूट की बड़ी घटना को अंजाम दिया है. नगर थाना क्षेत्र के मधुबनी रैयाम मुख्य सड़क के भौअरा के पास अपराधियों ने एक महिला से रुपयों से भरा बैग छीन लिया. पुलिस के अनुसार सेवानिवृत्त नर्स से ₹500000 की लूट ( Loot From Woman In Madhubani) की गई है.

मधुबनी में महिला से पांच लाख की लूट: अज्ञात बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया. सेवानिवृत्त नर्स गिरजा देवी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहिका से रिटायर हुई थीं. अपनी बेटी की शादी में लिए गए कर्ज को चुकाने के लिए एसबीआई मधुबनी से रुपए निकालकर वापस अपने गांव जा रही थीं. तभी अपराधियों ने उनसे लूटपाट की.

सेवानिवृत्त नर्स से लूट: बैंक से रुपये निकालकर गिरजा देवी ऑटो में बैठने लगी. इसी दौरान अचानक से बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने उनके हाथों से रुपए का बैग लूट लिया और मौके से फरार हो गए. महिला ने नगर थाना में आवेदन देकर मामला दर्ज कराया है. नगर थाना पुलिस घटना की सूचना मिलते ही नाकेबंदी कर छापेमारी कर रही है.