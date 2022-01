मधुबनी: बिहार के (Crime in Madhubani) मधुबनी में जमीन विवाद को लेकर फायरिंग (Firing in Madhubani Over Land Dispute) और मारपीट करने का मामला सामने आया है . जिसमें, एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए. चार व्यक्ति को गोली लगी है. बाकी धारदार हथियार से घायल हैं. घटना राजनगर थाना क्षेत्र के पिलखावर गाव की है. गंभीर रूप से घायलों को दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल रेफर (Darbhanga Medical College and Hospital) किया गया है. गांव में तनाव बनी हुई है. घटना के बाद 5 थानों की पुलिस गांव में पहुंची. स्थानीय लोगों के अनुसार, 5 साल पहले पिलखवार गांव के एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच बारिश की पानी को बहाने को लेकर विवाद हुआ था.

ये भी पढ़ें- बक्सर में मां ने अपने 3 बच्चों के साथ की आत्महत्या, ट्रेन से कटकर दी जान

इसमें एक पक्ष के युवक को भाला मारकर घायल कर दिया गया था. जिसके बाद, इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी. इसके बाद से दोनों पक्षों की ओर से राजनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. वहीं, दोनों पक्षों के विवाद को देखते हुए एक पक्ष के लोगों को ग्रामीण पंचायत के बाद गांव से बाहर जाने को कहा गया था. इसके बाद से उस पक्ष के लोग गांव को छोड़कर जयपुर में रहने लगे. गौरतलब है कि एक पक्ष दिनेश यादव अपनी मां के मरने के बाद उनके क्रियाकर्म के लिए गांव पहुंचे थे. इसकी सूचना इन लोगों ने राजनगर थाने को भी दे दी थी.

इसके बाद इन लोगों की सुरक्षा और विवाद ना होने को लेकर चार गार्ड की तैनाती की गई थी. लेकिन, बुधवार को गार्ड की मौजूदगी में ही दूसरे पक्ष के लोगों ने मृतक के क्रियाकर्म कर रहे लोगों पर अचानक हमला कर दिया और गोलियां चलाने लगे. इसमें, 4 लोगों को गोली लग गई. गोली लगने से घायलों में देवनंदन यादव उम्र 54, राजकुमार यादव उम्र 50, घायल पपू यादव उम्र 32, चंद्रकांत यादव उम्र 50 वर्ष शामिल हैं. इसके अलावा धारदार हथियार से घायलों में मिश्री यादव उम्र 60 वर्ष, रामाशीष यादव उम्र 40 वर्ष, लोचन यादव उम्र 55 वर्ष शामिल हैं.

घटना की सूचना मिलते ही सदर एसडीपीओ राजीव कुमार दल-बल के साथ पहुंचे. उन्होंने घटना का जायजा लिया. उनके साथ करीब 5 थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंची. सदर एसडीपीओ राजीव कुमार घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए पूरे गांव में पैदल मार्च किया. पुलिस लगातार गांव में घूम रही है. आरोपी घटना को अंजाम देकर फरार हैं. वहीं, सदर एसडीपीओ राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है. गांव में पुलिस की तैनाती कर दी गई है. स्थिति सामान्य है.

ये भी पढ़ें- बीमार लोगों के लिए 'काल' बन रहा ओमीक्रोन! कोरोना केस में गिरावट के बावजूद नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला

ये भी पढ़ें- पद्मश्री शैवाल गुप्ता की बेटी बोलीं- 'पिता के कारवां को आगे बढ़ाऊंगी, बिहार के विकास के लिए करती रहूंगी काम'

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP