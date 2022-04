मधुबनी: मधुबनी में कोविड डेथ सर्टिफिकेट समेत कई तरह के फर्जी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आदि बनाने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ (Fake Covid death certificate making Gang busted in Madhubani) किया है. दुकान से भारी मात्रा में फर्जी आधार कार्ड, विभिन्न शिक्षण संस्थानों के फर्जी प्रमाणपत्र सहित कई कागजात को पुलिस ने बरामद किये हैं. इस मामले दो लोगों को हिरासत (Two arrested in Madhubani in fake certificate case) में लिया गया है. अजहर हुसैन (24) पिहवारा साहरघाट एवं असगर अली (22) चंद्रसेनपुर, हुसैनपुर रहिका निवासी बताया जा रहा है.

ये भी पढ़ें: ₹2000 दो, कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट लो... राजधानी में सामने आया फर्जीवाड़ा

फर्जी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी बरामद: सूचना मिली थी कि फलक मोबाइल शॉप में फर्जी सर्टिफिकेट बनाए जाते हैं. यहां तक कि कोविड डेथ सर्टिफिकेट भी यहां बनता है. सूचना मिलते ही सदर एसडीओ अश्विनी कुमार, नगर थानाध्यक्ष सह पुलिस निरीक्षक अमित कुमार मौके पर पहुंचे और छापेमारी की. मोबाइल शॉप से कई फर्जी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी सहित अन्य फर्जी प्रमाणपत्र बरामद किया गया. वहीं, मोबाइल शॉप से दो लोगों को गिरफ्तार किया गया. 24 वर्षीय अजहर हुसैन और 22 वर्षीय असगर अली से फिलहाल पुलिस पूछताछ में जुटी है. दुकान को सील कर दिया गया है.

छापेमारी में दुकान से बरामद फर्जी प्रमाणपत्र देखने के बाद प्रशासन के लोग भी हैरत में हैं. दुकान से कोरोना का मृत्यु प्रमाणपत्र तक मिला है. ऐसे में फर्जी प्रमाणपत्र के आधार पर कोरोना से मृत व्यक्ति को सरकारी लाभ दिये जाने से इनकार नहीं किया जा सकता. पुलिस अब हर पहलू पर जांच करेगी. सदर एसडीओ ने बताया कि फलक मोबाइल में फर्जी आधार कार्ड ,पैन कार्ड, वोटर आईडी, कोविड डेथ सर्टिफिकेट, मिथिला विश्वविद्यालय के फर्जी प्रमाणपत्र सहित कई अन्य फर्जी प्रमाणपत्र बरामद किए गए हैं. नकली सॉफ्टवेयर पर सारे प्रमाणपत्रों का निर्माण कराया जा रहा था.

ये भी पढ़ें: कोरोना की फर्जी RTPCR रिपोर्ट बनाने का खुलासा, राजधानी में अनरजिस्टर्ड हैं 58 लैब

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP