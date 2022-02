मधुबनी: बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ (Increasing Crime In Bihar) रही हैं. बेखौफ अपराधी पुलिस को चुनौती देते हुए लूट, हत्या जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं. ताजा मामला मधुबनी के देवधा थाना के पीठवा टोला (Crime In Madhubani) के पास बर्फ फैक्ट्री की है. जहां दो अपराधियों ने एक व्यवसायी से नेपाली करेंसी की लूट (Attempted To Rob Businessman In Madhubani) की कोशिश की लेकिन नाकाम होने पर व्यवसायी पर फायरिंग कर दी. हालांकि, व्यवासायी फायरिंग में बाल-बाल बच गए और खेत की तरफ भागकर अपनी जान बचायी.

बता दें कि, व्यवसायी पिठवा टोला निवासी जय प्रकाश यादव से रुपये छीनने की नियत से अपराधियों ने फायरिंग की. इस घटना में व्यवसायी जय प्रकाश यादव बाल-बाल बच गए. वे अपनी जान बचा कर खेत की ओर भाग गए. लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी. वहीं ग्रामीणों ने इलाके में चारों ओर से घेराबंदी कर एक अपराधी को पिस्तौल के साथ रंगेहाथ पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की. एक अन्य अपराधी भागने में सफल रहा.

वहीं, पुलिस मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल में जुट गई. पुलिस फरार अपराधी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान चला रही है. बेखौफ अपराधियों द्वारा फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई है. हालांकि, इस घटना में व्यवसायी बाल-बाल बच गए हैं लेकिन लोगों में अभी भी दहशत कायम है. फिलहाल पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई में जुट गई है.

