मधुबनी: बिहार के मधुबनी में महिला से लूट मामले का पुलिस ने (Disclosure of robbery from woman in Madhubani) खुलासा कर लिया है. एसपी सुशील कुमार ने बताया कि 23 फरवरी को एक महिला इंडियन बैंक सिसवा बरही आयी थी. वह एक लाख रुपये निकाल कर घर जा रही थी. तभी बाइक सवार दो अपराधी ने महिला से रुपये से भरा झोला लेकर फरार हो गये. पुलिस ने दोनों बदमाशों के पास से लूट के 98 हजार रुपये के साथ एक नाली बंदूक, देसी पिस्तौल और चार कारतूस बरामद कर किया है.

इंडियन बैंक सिसवा बरही में महिला से की थी लूटपाट: एसपी सुशील कुमार ने बताया कि 23 फरवरी को इंडियन बैंक सिसवा बरही में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया था. पीड़ित महिला ने पंडोल थाना में मामला दर्ज कराया था. पुलिस को सूचना मिली कि दोनों आरोपी स्टेट बैंक के पास देखा गया है. पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार द्वारा विशेष टीम गठित कर थानाध्यक्ष पंडोल और बाबूबरही थाना को निर्देशित किया गया. पुलिस छापेमारी कर दो अपराधी पवन कुमार और लक्ष्मी यादव को गिरफ्तार किया गया.

"मधुबनी बैंक में महिला से एक लाख रुपये लूट मामले में पुलिस ने दो अपराधी को गिरफ्तार किया है.पुलिस ने दो अपराधी के पास से पुलिस ने 98 हजार रुपए बरामद किया है. वहीं एक अन्य मामले में एक अपराधी को एक नाली बंदूक, देसी पिस्तौल और चार कारतूस बरामद कर किया है." -सुशील कुमार, एसपी मधुबनी

दोनों अपराधी कटिहार के निवासी : गिरफ्तार दोनों के निशानदेही पर कटिहार जिला के रौतारा थाना स्थित अपराधकर्मियों के घर से लूटा गया 98 हजार रुपया, महिला का पासबुक, आधार कार्ड, फर्जी पासबुक और 3 मोबाइल बरामद किया गया. जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार अपराधी पवन यादव पिता सम्मी यादव, लक्ष्मी यादव पिता प्यारेलाल यादव, दोनों अपराधी ग्राम रौतारा थाना रौतारा जिला कटिहार का निवासी है.

देसी पिस्तौल और एकनाली बंदूक के साथ एक अपराधी गिरफ्तार: बाबूबरही थाना को गुप्त सुना सूचना प्राप्त हुई थी. दिनेश महतो के द्वारा किसी घटना का अंजाम देने वाला है. पुलिस अधीक्षक मधुबनी द्वारा विशेष टीम गठित कर बाबुबरही थाना को निर्देशित किया गया. विशेष टीम में शामिल पुलिस पदाधिकारीऔर कर्मियों के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी कर अपराध कर्मी दिनेश महतो को एकनाली बंदूक, देसी पिस्तौल ,चार जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है.