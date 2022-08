मधुबनी: बिहार के मधुबनी में एक दर्दनाक हादसा हो गया. यहां एक तीन वर्षीय बच्चे की कोसी नदी के उपधारा में डूबने से मौत (Three Years Child Died In Madhubani) हो गयी. वह अपने दादा के पीछे-पीछे नदी किनारे पहुंच गया जहां उसका दादा भैंसा को नहलाने के लिए गए हुए थे. इस दौरान बच्चे का पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चल (Child Died Due to Drowning) गया. जिसमें उसकी मौत डूबने से हो गयी. बच्चे की मौत की खबर लगते ही पूरे गांव में मातमी सन्नाटा पसर गया है.

परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल: यह घटना भेजा थाना क्षेत्र के भरगामा पंचायत के डुमरिया टोला की है. मृत बालक की पहचान डुमरिहा टोला 13 निवासी रंजीत कुमार यादव के 3 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार के रूप में हुई है. मौत की घटना से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल बेहाल है. साथ ही गांव में मातम सन्नाटा पसरा गया है. घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गयी.

शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा: पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. भेजा थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार के अनुसार एक तीन वर्षीय बच्चे की डूबने से मौत हुई है. पूछताछ में पता चला है कि बच्चा बेहद चंचल स्वभाव का था. वह दादा के पीछे नदी किनारे पहुंच गया. इसी दौरान उसका पैर फिसलने से वह गहरे पानी में चला गया और डूबने से उसकी मौत हो गयी. मधेपर सीओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि घटना की रिपोर्ट मांगी गई है. पीड़ित परिवार को सहायता प्रदान की जाएगी.