मधुबनी: बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दसवें चरण में जिले के दो प्रखंड (Voting In Madhepur and Ghoghardiha) मधेपुर एवं घोघरडीहा में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है. सुरक्षा को लेकर चुनाव में भारी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई है. वहीं मधेपुर प्रखंड के (Uproar in Pachhi Panchayat) पचही पंचयात के बूथ नंबर 111 और 112 से हंगामे की खबर सामने आयी है. हालांकि, पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराने में लगी है.

दरअसल, दसवें चरण के चुनाव में मधेपुर से जिला परिषद के 3, पंचायत समिति के 31, मुखिया के लिए 26 और इतने ही सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 319 पदों के लिए मतदान हो रहा है. वहीं घोघरडीहा से जिला परिषद के 02, पंचायत समिति के 22, मुखिया के लिए 17 इतने ही सरपंच के लिए और ग्राम पंचायत सदस्यों के लिए 222 एवं 222 पंचों के लिए चुनाव हो रही है. मधेपुर के कुल 26 पंचायतों के लिए 335 मतदान केंद्र एवं घोघरडीहा के 17 पंचायतों के लिए 232 मतदान केंद्र बनाया गया है.

मधुबनी में पंचायत चुनाव

वहीं, बता दें कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के साथ मतदान जारी है, हालांकि मधेपुर पंचायत के बूथ नंबर 111 और 112 से हंगामे की खबर सामने आयी है. जहां पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर हंगामा शांत कराने में जुट गई है. वहीं मतदान को लेकर महिलाओं में काफी उत्साह देखने को मिल रही है. सुबह से ही महिलाओं की लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिली है.

दसवें चरण में पटना, बक्सर, रोहतास, नालंदा, कैमूर, भोजपुर, गया, नवादा, औरंगाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, वैशाली, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, बेतिया, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, लखीसराय, अररिया, बेगूसराय, शेखपुरा, खगड़िया, बांका और भागलपुर जिले में मतदान किया जा रहा है. दसवें चरण की मतगणना की तारीख 10 दिसंबर और 11 दिसंबर निर्धारित की गई है. जिला मुख्यालय में मतगणना कराई जाएगी. इस चरण के बाद अंतिम चरण यानी 11वें चरण का चुनाव 12 दिसंबर को होगा.

