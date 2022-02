मधुबनीः बेखौफ अपराधियों ने मधुबनी में सीएसपी संचालक से सात लाख रुपए की लूट (7 lakh Rupees Looted from CSP Operator in Madhubani) लिए. घटना कलुआही थाना क्षेत्र के डीपीएस स्कूल के समीप की है. कलुआही पीएनबी बैंक से 7 लाख कैश लेकर जाते हुए सतीश साह को तीन नकाबपोश हथियारबंद अपराधियों ने लूट लिया है. हथियार के बल पर अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है. पीड़ित ने पुलिस को सूचना दी है. पुलिस मामलसे की तहकीकात में जुट गई है.

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि सड़क किनारे राजकुमार पंडित के बगीचा में एक काले रंग की बाइक रोककर 3 युवक खड़े थे, जिसकी उम्र 25 से 30 के बीच थी. राढ पीएनबी सीएसपी शाखा के संचालक राम नारायण शाह का साला सतीश शाह कलुआही पीएनबी बैंक से 7 लाख कैश नगद बैग में लेकर राढ सीएसपी सेंटर जा रहा था. कलुआही से मलमल खतवे टोल डीपीएस स्कूल से पीछे कटपूला पर से सतीश साह को तीनों नकाबपोश अपराधियों ने खदेड़ना शुरू किया. डीपीएस स्कूल के सामने तीनों अपराधियों ने पीछे से पिस्टल लहराते हुए रुकने को कहा. जब सतीश शाह नहीं रुका तो अपराधियों ने गोली मारने की धमकी दी. सतीश साह बाइक रोक दिया और तीनों अपराधी गाड़ी से उतरकर पिस्टल सटाते हुए सतीश साह से 7 लाख रुपए लूट लिए और तीनों अपराधी पल्सर बाइक पर सवार होकर कलुआही की ओर भाग गए.

पीड़ित सतीश शाह ने बताया कि वह प्रत्येक दिन अपने जीजा राम नारायण साह के राढ स्थिति पीएनबी सीएसपी सेंटर के लिए कलुआही पीएनबी बैंक से राशि लेकर जाता था. कलुआही पीएनबी बैंक से बैग में 7 लाख एवं 11 हजार का रिजेक्ट नोट और बैंक खाताधारी का पासबुक रखकर राढ सीएसपी के लिए जा रहा था. उसने जब बाइक नहीं रोकी तो तीनों नकाबपोश अपराधी ने गोली मारने की धमकी दी. डीपीएस स्कूल के ठीक सामने मुख्य सड़क पर तीनों अपराधियों ने सात लाख रुप एलूट लिए.

सतीश शाह ने पुलिस को इसकी सूचना दी. पुलिस ने सीसीटीवी खंगाला लेकिन अपराधी का कोई सुराग नहीं मिला. कलुआही थानाध्यक्ष प्रेमराज पुरुषोत्तम देव ने बताया कि घटना को लेकर अनुसंधान एवं छापेमारी चल रही है. अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी. घटनास्थल पर सदर डीएसपी कई थानों की पुलिस के साथ पहुंचे और मामले की जांच कर रहे हैं.

