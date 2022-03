मधेपुरा: महाभारत में सरेआम द्रोपदी का चीरहरण किया गया था. ऐसा ही शर्मनाक मामला मधेपुरा से भी सामने आया है. महिला को गर्म सलाखों से दागा (Woman brutally beaten in Madhepura) भी गया. मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र में पंचों के बीच में एक महिला को अर्धनग्न कर सरेआम चीरहरण (Woman assaulted in Madhepura) किया गया और धधकते आग में बांस के कच्चे करची को गर्म कर उस गर्म करची (villager burned woman with hot bars in Madhepura) से बेरहमी से उसे पीट पीटकर अधमरा कर दिया गया. फिलहाल पीड़ित महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है.

अर्धनग्न कर सरेआम महिला की पिटाई: महिला पंच के सामने पिटती रही और बचाने की भीख मांगती रही, लेकिन कोई बेरहम दिल बचाने के लिए सामने नहीं आया. महिला को तब तक बुरी तरह से पीटा गया जब तक की वह बेहोश होकर जमीन पर गिर नहीं गई. महिला के परिजन और पड़ोसियों का कहना है कि उक्त महिला बीती रात घर के बगल स्थित मकई के खेत में दूसरे मर्द के साथ शारीरिक संबंध स्थापित कर रही थी. ये बात ग्रामीण और परिजन को नागवार गुजरी. ग्रामीणों ने सुबह में पंचायत बुलाई. पंचायत में महिला को तालीबानी फैसला सुनाया गया और लोगों ने कानून हाथ में लेते हुए उसकी जमकर पिटाई कर दी.

गैर मर्द से शारीरिक संबंध बनाने का आरोप: महिला को पंच के सामने द्रोपदी की तरह खड़ा कर दिया गया. पहले उससे पूछा कौन था जिसके साथ रात में तुम मकई के खेत में शारीरिक संबंध बना रही थी. महिला एक बक खड़ी रही. इतना पूछते ही एक युवक ने बगल में जल रहे आग की धूनी से गर्म बांस की करची निकाली और बिना रुके उसे पीटना शुरू कर दिया. पीटने के दौरान पूछता भी रहा बताओ कौन था वो जिसके साथ तुम मकई की खेत में रंगलेली मना रही थी. इस दौरान महिला आस-पास मौजूद लोगों से खुदको बचाने की भीख मांगती रही. लेकिन किसी का भी दिल नहीं पसीजा. अर्धनग्न महिला बेहोश होकर जमीन में गिर पड़ी.

पीड़िता ने बताया पूरा मामला: पीड़ित महिला का कहना है कि उनका पेट खराब था. घर के बगल में मकई का खेत है, वहां शौच करने गई थी. इसी बीच बगल के रहने वाले शंकर दास ,प्रदीप दास,पिंटू दास, अभय दास और अन्य युवक मुझे मकई के खेत में पकड़ कर ले गए. सभी पूछने लगे कि तुम्हारे साथ और कौन था किधर भागा? महिला बोली कोई नहीं था मेरा पेट खराब है, इसलिए शौच करने आई थी. महिला का कहना है कि इसके बाद ये लोग मेरे साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगे और मेरे शरीर पर से चादर लेकर जमीन पर बिछा दिया. साथ ही उसका वीडियो भी बना लिया. इतना ही नहीं जेवर भी छीन लिए.

गर्म करची से बेरहमी से पिटाई: पीड़ित महिला ने कहा कि लोक लज्जा के डर से मैंने शोर नहीं मचाया. लेकिन दूसरे दिन मुझे पंचायत में बुलाकर बेरहमी से गर्म करची से अर्धनग्न करके पीटा गया. घटना 19 मार्च की रात में घटी है और मारपीट 20 मार्च को की गई थी. पीड़िता बताती है कि ये लोग डराते धमकाते रहे कि कहीं बोली तो गांव से भगा देंगे, जान से मार देंगे क्योंकि मेरे पति गांव से बाहर मजदूरी करते हैं. घर में सिर्फ बूढ़े ससुर और सास ही हैं.

अस्पताल में चल रहा महिला का इलाज: घटना की सूचना मिलते ही पुलिस कार्रवाई में जुट गई है. एसपी राजेश कुमार ने कहा कि पुलिस के संज्ञान में मामला आ चुका है. फिलहाल महिला का फर्द बयान दर्ज कर लिया गया है. पीड़ित का इलाज सदर अस्पताल मधेपुरा में चल रहा है. जो भी दोषी होंगे किसी को छोड़ा नहीं जाएगा. लेकिन जिस तरह से ये घटना घटी है उसने एक बार फिर से महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया है. पंचायत के सामने इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना से सभी सकते में हैं. अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस आखिर कब तक दोषियों पर कार्रवाई करती है.

