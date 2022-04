मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा में बुधवार रात दर्दनाक हादसा हुआ है. बाइक और कार की जोरदार भिड़ंत के बाद बाइक में आग लग गयी, इस आग में जिंदा जलकर तीन लोगों की मौत (three burnt alive in Madhepura) हो गई है. सदर थाना क्षेत्र के नगरपरिषद क्षेत्र अंतर्गत पतराहा में एनएच 106 पर बीती रात यह हादसा हुआ, जिसमें झुलस कर तीन युवक की मौत हो गयी.

पढ़ें- बिहार के सुपौल में चलती कार में लगी आग, 2 लोग जिंदा जले

जिंदा जलकर तीन युवकों की दर्दनाक मौत: वहीं उसी रास्ते से मधेपुरा के पूर्व सांसद व जाप सुप्रीमो पप्पू यादव (Pappu Yadav came to save the burning youth) का काफिला गुजर रहा था. कार में भीषण आग देख पप्पू यादव अपनी गाड़ी से बाहर आए और आग पर काबू पाने और जल रहे युवकों को बचाने की भरसक कोशिश की. आग बुझाकर घायलों को मधेपुरा जन नायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कालेज पहुंचाया गया लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी.

कार और बाइक की टक्कर: घटना के सम्बन्ध में बताया जाता है कि बाइक और कार की टक्कर के बाद बाइक (Car and bike collision in Madhepura) में आग लग गई जिससे बाइक पर सवार तीन युवक झुलस गए. मृतक के परिजन बताते हैं कि बीती रात शंकरपुर थाना अंतर्गत निसिहरपुर के खोन्ही में धीरेंद्र यादव के घर उनके बेटे का बहुभोज था. जिसमें शामिल होकर तीनों युवक रात करीब 1 से 2 बजे के बीच मधेपुरा लौट रहे थे. इसी दौरान पतराहा में सामने से आर ही एक कार से उनके बाइक की टक्कर हो गयी.

पप्पू यादव ने युवकों को बचाने का किया प्रयास: परिजनों ने बताया कि टक्कर के बाद बाइक हीरो स्ट्रीम में आग लग गयी. बाइक सवार सभी तीनों युवक बेहोश होकर सड़क पर पड़े थे. आग की लपटे भी उनतक पहुंच चुकी थी. इसी दौरान रास्ते से पप्पू यादव (Jap supremo Pappu Yadav) का काफिला गुजर रहा था. वे गाड़ी को जलता देख अपने काफिले को रोक कर घटना स्थल पर पहुंचे. उनके कार्यकर्ताओं ने हाथोहाथ मिट्टी बालू लेकर आग को बुझाने का प्रयास किया.

पप्पू यादव ने आस-पास के लोगों से ली मदद: इसी बीच उनलोगों ने आस-पास के लोगों को जगाया और घर से मोटर का पाइप निकाल कर आग बुझायी. आग बुझाने के दौरान लोगों ने देखा की एक युवक की सांस चल रही थी. आनन फानन में उसे उठा कर मेडिकल कालेज ले जाया गया लेकिन डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया. मृतक की पहचान सदर थाना क्षेत्र के मरुवाहा निवासी सानू कुमार (28) पिता नरेंद्र प्रसाद यादव, सिंहेश्वर निवासी रवि कुमार (28) और सहरसा जिला के मोकना निवासी सुमन कुमार (18) पिता नरेश यादव के रूप में की गयी. सानू और सुमन रिश्ते में जीजा साला थे.

पढ़ें- पटना: हादसे के बाद कार में लगी आग, 2 लोग जिंदा जले, 2 की हालत गंभीर

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP