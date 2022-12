मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा सदर अनुमंडल के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत नवटोल चौक पर बीती रात अचानक आग लग गई. आग लगने से 10 दुकानें जलकर राख (Ten shops burnt to ashes due to fire in Madhepura) हो गई. घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात अचानक तेज आग की लपटें दिखाई दी. जिसके बाद स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हुई और आग काबू करने का प्रयास किया गया. लेकिन घना कुहासा और आग की लपटें काफी तेज होने की वजह से जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक 10 दुकानें जलकर राख हो गई.

मधेपुरा में आग लगने से दस दुकान जलकर राख : अगलगी की इस घटना में राहुल कुमार का नाश्ता दुकान, संतोष कुमार की मिठाई दुकान, मुकेश कुमार का पान दुकान, कुंदन कुमार के दसकर्म भंडार, वीरेंद्र कुमार के मोटरसाइकिल गैरेज, मनोज कुमार की मिठाई दुकान सहित आसपास के अन्य कई दुकाने भी जल गई. जिससे लाखों रुपए का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है.

आग लगने से लाखों का नुकसान : आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई. मौके पर पहुंचे अग्निशमन विभाग के दमकल और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया लेकिन जब तक आग पर काबू पाया गया तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया.