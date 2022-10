मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा में जहरीली शराब पीने से एक शख्स की संदेहास्पद परिस्थिति में मौत (One Person Died Due To Drinking Alcohol In Madhepura) हो गई. जिले के मुरलीगंज में जहरीली शराब से एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया है. परिजनों के मुताबिक घनश्याम दास ने शराब पी थी और उनकी मौत हो गई. मुरलीगंज के रजनी पंचायत के वार्ड 15 की घटना बताई जा रही है. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. परिवार वालों का रो-रोकर बुरा हाल है.

