मधेपुरा: बिहार में शराबबंदी (Liquor Ban In Bihar) के बावजूद बीते 3-4 दिनों में 30 से ज्यादा लोगों की शराब से संदिग्ध मौतें हो चुकी हैं. हाल के दिनों में मधेपुरा के मुरलीगंज जिले में भी शराब से कई मौतें हुई है. स्थानीय लोगों ने पुलिस का आस छोड़कर खुद शराब तस्कर के खिलाफ अभियान (Anti Liquor Campaign In Madhepura) शुरू कर दिया है. अभियान के दौरान इलाके की महिलाओं ने 20 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद कर मुरलीगंज थाना को सुपुर्द कर दिया है.

ये भी पढ़ें- बिहार में जहरीली शराब से 19 लोगों की मौत! सरकार की थ्योरी पर उठ रहे सवाल

मुरलीगंज नगर पंचायत इलाके के लोगों ने पेश की मिसालः मुरलीगंज नगर पंचायत स्थित धरकारी टोला वार्ड संख्या 9 के संजीव रमानी की जहरीली शराब पीने से पिछले दिनों मौत हो गयी थी, उसकी मौत के बाद भी पुलिस ने शराब तस्करों पर कोई कार्रवाई नहीं की. कहीं और लोगों की मौत जहरीली शराब पीकर न हो जाए. इसको लेकर लोगों ने इलाके में प्लान बनाया.

शराब के खिलाफ अभियानः भविष्य में और लोगों की मौत ना हो जाए, इस भय से डरे सहमे वार्ड की महिला और पुरुषों ने शराब के खिलाफ अभियान छेड़ दिया. वार्ड में स्थानीय लोगों ने छापेमारी कर करीबन 20 लीटर चुलाई देसी शराब अलग-अलग तस्करों के घरों से बरामद किया. बरामद शराब ग्रामीणों ने मुरलीगंज थाना जाकर पुलिस को सौंप दिया. इस दौरान लिखित रूप से बरामद शराब थाने को सुपुर्द करने की जानकारी भी दी. वहीं एक तस्कर को पकड़ कर लोग थाना भी ला रहे थे, लेकिन किसी तरह से रास्ते में हाथ छुड़ाकर वह भागने में सफल रहा.

ये भी पढ़ें- कानून का 'डर'! सुनिए इस महिला का दर्द, बोतल दिखा.. बता रही है कि कैसे हुई पति की मौत?

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP