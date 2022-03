मधेपुरा: मधेपुरा के उदाकिशुनगंज अनुमंडल अंतर्गत पुरैनी थाना क्षेत्र में एक भीषण सड़क हादसा हुआ है. एक बालू लदा ट्रक घर पर पलट (Truck overturned at home in Madhepura) गया. इसमें एक वृद्धा की मौत (One killed in road accident in Madhepura) हो गयी जबकि परिवार के अन्य 6 सदस्य घायल हो गये. घायलों का पुरैनी पीएचसी में इलाज चल रहा है. वहीं, इस घटना के विरोध में स्थानीय लोगों ने SH-58 को जाम कर दिया.

घटना के संबंध में बताया जाता है कि उदाकिशुनगंज-भटगामा SH-58 पर पुरैनी थाना क्षेत्र के कोरचक्का में अहले सुबह तेज रफ्तार बालू लदा ट्रक सड़क किनारे स्थित एक घर पर पलट गया. जिससे घर में सो रही एक वृद्ध महिला की मौत हो गयी. इसके साथ ही घर के अन्य 6 सदस्य बुरी तरह जख्मी हो गये.

ग्रामीण राहुल यादव ने बताया कि सड़क अच्छी बनने के कारण काफी तेज गति से वाहन चल रहे हैं. यह हादसा करीब 4:00 बजे हुआ. ग्रामीणों का आरोप है कि गांव और बस्ती इलाके में भी चालक वाहनों की रफ्तार कम नहीं करते हैं. इसके चलते आये दिन सड़क हादसे होते रहते हैं.

