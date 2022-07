मधेपुरा: बिहार (Crime In Bihar) के मधेपुरा में राजद नेता और पूर्व मुखिया के घर में भीषण डकैती (Robbery At RJD Leader House In Madhepura) हुई है. साहूगढ़ के पूर्व मुखिया और राजद पंचायती राज प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष अरविंद यादव के घर में बुधवार की रात भीषण डकैती की घटना हुई है. बदमाशों ने घर में रखे कैस, सोना और चांदी के गहने लेकर फरार हो गए. वहीं लूट के दौरान बदमाशों ने पूर्व मुखिया के भाई को बंधक बनाकर उसकी पिटाई कर दी. घटना सदर थाना क्षेत्र की है.

राजद नेता के घर में डकैती: घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है. जानकारी के अनुसार मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के चैती दुर्गा चौक से पश्चिम पूर्व मुखिया अरविंद यादव के घर में बुधवार की रात भीषण डकैती हुई. हथियार से लैस होकर दस की संख्या में डकैत घर पर अचानक से धावा बोला और लूटपाट शुरू कर दिया.

घर से लाखों का सामान लेकर भागे बदमाश: अरविंद यादव ने बताया कि घर के सभी लोग बुधवार की रात किसी शादी और पूजा में बाहर गए हुए थे. घर में वो और उनका भाई गोविंद था. वह भी पास में भोज खाने चले गए थे. इसी दौरान घर को सुनसान देखकर बदमाश गेट बंद कर घर के अंदर प्रवेश कर गया. गोविंद जब दो बजे के करीब वापस आया तो देखा कि घर में डकैती हो रही है.

मामले की जांच में जुटी पुलिस: उन्होंने जब इसका विरोध किया तो बदमाशों ने उसे उठाकर पटक दिया और उनके साथ जमकर मारपीट की. इसके बाद सभी डकैत सामान लेकर घर के पीछे दीवार फांद कर भाग गया. फिलहाल घायल राजद नेता के भाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई. घटना से इलाके में सनसनी फैल गयी है. वहीं, शहर में हुए भीषण डकैती से इलाके के लोग दहशत में हैं.

"घटना रात में मेरा घर में डकैती हुआ. हमलोग घर से बाहर थे पूजा-पाठ में तो, हमलोग अपने भाई को यहां पर छोड़कर गये थे. वह जब रात में आया सोने के लिए. जैसे ही वह घर में घुसा तभी बदमाशों ने उसे बंधक बना लिया. उसके साथ मारपीट भी की गई. वह अभी अस्पताल में है. करीब 15-20 लाख की डकैती हुई है."- अरविंद यादव, पूर्व मुखिया

