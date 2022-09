मधेपुरा: बिहार के मधेपुरा में भंडारा का प्रसाद खाने से लगभग 18 लोगों की तबीयत बिगड़ (Many Sick After Eating Prasad In Madhepura) गई. इस घटना में एक युवक की मौत ( One Died After Eating Prasad In Madhepura) भी हो गई है. घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. एक साथ इतने लोगों की तबीयत खराब होने के बाद हॉस्पिटल में भीड़ जुटने लगी है.

पढ़ें- मधेपुरा में परोसा गया जहरीला मिड डे मील.. खाते ही 2 दर्जन से ज्यादा बच्चे बीमार

प्रसाद खाने से 18 बीमार, 1 की मौत: लोगों ने बताया कि चिकनी पंचायत के खार के वार्ड संख्या 11 में वार्ड सदस्य सरिता देवी के यहां विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया गया था. इस दौरान कीर्तन का भी आयोजन था. पूजा समाप्त होने के बाद सभी ने प्रसाद ग्रहण किया. भंडारा में दही-चुड़ा, चावल दाल सब्जी दिया गया.भोजन करने के पश्चात लोगों की तबीयत बिगडने लगी.

अस्पताल में चल रहा इलाज: लोगों को उल्टी दस्त मन मिचलाने लगा. धीरे-धीरे सबकी हालत खराब होने लगी. स्थानीय स्तर पर सभी का इलाज शुरू किया गया लेकिन स्थिति खराब होती चली हई. उसके बाद गांव के अन्य लोगों ने बीमार लोगों को निजी व सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया. इसमें मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान मंगलवार को कीर्तन मंडली के हारमोनियम वादक सह गायक बद्री शर्मा की मौत हो गई. जबकि मृतक बद्री शर्मा का दस वर्षीय पुत्र गौतम भी गंभीर रूप से बीमार है. उसका इलाज चल रहा है. वहीं वार्ड सदस्य सरिता देवी के यहां भी घर के सभी लोग बीमार हैं. वार्ड सदस्य के पति विलट शर्मा सहित तीन लोग की हालत अब भी गंभीर बनी हुई हैं.