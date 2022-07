मधेपुरा: बिहार के मधेपुर में एक युवक की नदी में डूबने से मौत (A Youth Died Due To Drowning In River In Madhepura) हो गई. जिले के मुरलीगंज प्रखंड के दिनांपट्टी सखुआ पंचायत के तिलकोड़ा स्थित कॉलेज घाट पर पैर फिसलने के दौरान महाराज जी गांव का एक युवक डूब गया. सूचना मिलने पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद लाश को बरामद किया. मृतक युवक की पहचान महाराजी गांव निवासी पंकज यादव के 20 वर्षीय पुत्र गुलशन कुमार के रूप में की गई है.

नदी में डूबने से युवक की मौत : घटना के बारे में स्थानीय लोगों ने बताया कि गुलशन सोमवार को दोपहर के समय नदी में स्नान के लिए गया था. जिस दौरान उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया. सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोरों के द्वारा देर शाम तक काफी खोज की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया. घटना की सूचना एसडीआरएफ की टीम को दी गई. मंगलवार को सुबह एसडीआरएफ की टीम ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद लाश को नदी से बरामद किया.

नदी से युवक की लाश बरामद : घटना के बाद परिजनों में कोहराम मचा हुआ है. मौके पर पहुंचे प्रखंड विकास पदाधिकारी अनिल कुमार, अंचलाधिकारी मुकेश कुमार ने घटना को दुखद बताते हुए कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार पीड़ित परिजनों को सरकारी मुआवजे की राशि उपलब्ध कराई जाएगी. मुरलीगंज की पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज कर आगे की कारारवाई में जुट गई है.

