लखीसराय: बिहार में अपराधी बेलगाम (Increasing Crime In Bihar) हो चुके हैं, अपराधियों द्वारा लगातार हत्या, लूट जैसी वारदात को अंजाम दिया जा रहा है. ताजा मामला (Crime In Lakhisarai) लखीसराय के किऊल थाना के खगौल गांव का है. जहां बेखौफ अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या (Youth Shot By Criminals In Lakhisarai) की कोशिश की है. गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे परिजनों ने सदर अस्पताल में भर्ती कराया है. लेकिन युवक की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टरों ने युवक को पीएमसीएच रेफर कर दिया है.

ये भी पढ़ें- बक्सर में झंडोत्तोलन के दौरान बड़ा हादसा, पाइप में करंट आने से 1 बच्चे की मौत, 3 छात्र घायल

बता दें कि, घायल युवक किऊल थाना के खगौल गांव का रहने वाला बताया जा रहा है. घायल युवक की मां सुनीता कुमारी ने बताया कि, मेरा पुत्र अपने निजी काम से घर से बाहर निकला था. लेकिन खगौल चौक पर क्या हुआ इसकी जानकारी नहीं मिल पायी है. आसपास के लोगों से सूचना मिली की मेरे बेटे को अपराधियों ने गोली मार दी है. जिसके बाद हम लोगों ने उसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां, उसकी गंभीर हालत देखते हुए डॉक्टरों ने उसको पीएमसीएच रेफर कर दिया है.

घटना के संबध में किऊल थानाध्यक्ष धीरज कुमार ने बताया कि, अज्ञात अपराधियों के द्वारा छात्र सुमित कुमार पिता स्वर्गीय मन्टु कुमार को गोली मारी गई है. उन्होंने कहा कि, जबतक पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तब तक परिवार वालों ने युवक को लखीसराय सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया था. मामले की जांच की जा रही है. जो भी देाषी होंगे उनपर पुलिस निश्चित रूप से कार्रवाई करेगी. वहीं, घायल युवक को सदर अस्पताल से डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर कर दिया है.

ये भी पढ़ें- नक्सली बंद: लखीसराय एरिया कमांडर ने 1 हफ्ते के बंद का किया ऐलान, हाई अलर्ट पर पुलिस

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP