जमुई/लखीसरायः रक्षाबंधन पर बहन से राखी बंधवाने घर आये भाई की करंट लगने से मौत (Youth Died On Raksha Bandhan) हो गई. मामला लखीसराय जिले के हलसी थाना क्षेत्र (Halsi Police Station of Lakhisarai) के लालपुर गांव का है, जहां बिजली करंट के चपेट में आने से एक युवक की मौत (Youth Died In Lakhisarai) हो गई. मृतक सुरेंद्र चौधरी का पुत्र विजेंद्र चौधरी उर्फ छोटू कुमार बताया जा रहा है. राखी वाले दिन ही इस मार्मिक घटना से परिवार सहित गांव के लोग मर्माहत हैं.

रांची में रहकर पढ़ाई करता था युवकः बताया जा रहा है कि विजेंद्र चौधरी रांची में रहकर पढ़ाई करता था. रक्षाबंधन पर वह बहन से राखी बंधवाने अपने गांव आया था. गांव में बने नये घर का गृहप्रवेश का कार्यक्रम भी था. इसी बीच विजेंद्र टंकी में पानी भरने के लिए मोटर चलाने गया था. पानी भरने के बाद वह मोटर बंद कर रहा था, अचानक से स्विच में करंट आने से मौके पर उसकी मौत हो गई.

उठ भाई.. आंखें खोलो भाईः हादसे के बाद परिजन उसे लेकर आनन-फानन में शेखपुरा सदर अस्पताल पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया. मौत की पुष्टि के बाद से युवक की बहन उसके शव से लिपटकर रो-रोकर उठ भाई.. आंखें खोलो भाई की आवाज लगा रही थी. आसपास के लोग लगातार उनकी बहन और परिवार बार संत्वना दे रहे थे.

