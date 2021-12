लखीसराय: बिहार के लखीसराय में पिकअप वैन और ऑटों में टक्कर (Pickup Van Hit Auto in Lakhisarai) हो गयी. इससे एक महिला की घटनास्थल पर मौत (Woman Dies in Road Accident in Lakhisarai) हो गयी. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर मामले की जांच-पड़ताल में जुट गयी. घटना सूर्यगढ़ा थाना क्षेत्र की है.

जानकारी के मुताबिक, मदीना खातून नाम की महिला सब्जी की दुकान लगाती थी. वह प्रतिदिन की भांति मंगलवार को भी ऑटो से सब्जी खरीदने जा रही थी. ऑटो जब सूर्यागढ़ थाने के सामने पहुंचा, उसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप वैन ने टक्कर मार दी. जिससे ऑटो पलट गया और सब्जी विक्रेता महिला की मौत हो गयी.

इस मामले में सूर्यगढ़ा थाना प्रभारी चंदन कुमार ने बताया कि मृतक महिला सब्जी बेचती थी. हर दिन की तरह वह सब्जी खरीदने के लिए लखीसराय जा रही थी. इस दरम्यान हादसा हुआ, जिसमें उसकी मौत हो गयी. दोनों वाहनो को जब्त कर मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है.

