लखीसराय: बिहार के लखीसराय जेल में हत्या के मामले के दो (Two Prisoners Will be Shifted To Bhagalpur Jail) कैदियों को भागलपुर जेल शिफ्ट करने की तैयारी चल रही है. लखीसराय जेल में सजा काट रहे चर्चित अपराधी (Two Criminals Will Be Shifted To Bhagalpur Jail) ढिल्लन सिंह और किरण सिंह को एक-दो दिन में भागलपुर जेल भेजा जाएगा. वहीं, दोनों कैदियों ने इसको लेकर विरोध जताया है.

जेल में बंद कैदी किरन सिंह और ढिल्लन सिंह को बुधवार को इलाज के लिए लखीसराय सदर अस्पताल लाया गया था. जहां, कैदी ढिल्लन सिंह बताया कि, मेरे दांत में दर्द था, जिसको लेकर लखीसराय सदर अस्पताल लाया गया है. साथ ही उसने बताया कि, भागलपुर जेल भेजने की तैयारी चल रही है. अगर हमें भागलपुर भेजा गया तो जेल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेंगे. जबकि किरन सिंह ने बताया कि, हमें जान बूझकर हत्या के मामले में फंसाया गया है. जो बेबुनियाद है, पुलिस जानती है कि जिस वक्त हत्या हुई उस वक्त मैं देवघर में था. फोन डिटेल से भी पता चला है कि उस समय मैं देवघर में था.

हत्या मामले के दो कैदियों को भागलपुर जेल शिफ्ट करने की तैयारी

बता दें कि, कुख्यात सजायाफ्ता अपराधी ढिल्लन सिंह और किरण सिंह लखीसराय जेल में बंद है. जिस पर अभी स्पीडी ट्रायल भी चल रहा है. अपराधी किरण सिंह लखीसराय कांड संख्या 28/17बी में अरुण सिंह की हत्या के मामले में 2 साल से जेल में बंद है और ढिल्लन सिंह कजरा कांड संख्या 50/17 के ट्रिपल हत्याकांड के मामले में 4 साल 5 महीने से जेल में बंद है.

