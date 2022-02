लखीसरायः बिहार में इन दिनों नक्सलियों के खिलाफ अभियान काफी तेजी से चलया जा रहा है. जिसमें जिला पुलिस और एसएसबी के जवानों को लगातार सफलता भी मिल रही है. प्रदेश का लखीयराय जिला उग्रवाद प्रभावित जिलों में से एक है. यहां बीते 2 फरवरी को स्थानीय पुलिस और एसएसबी जवानों की कार्रवाई (Encounter between Naxali and Police In Lakhisarai) में 2 नक्सली मारे गए. जबकि कई नक्सलियों को जवानों ने घायल कर दिया. इस पूरी कामयाबी का श्रेय एसएसबी के मुख्य अधिकारी टी डोरजाई (SSB Chief Officer T Dorjai) ने टीम में शामिल जवानों को दिया है.

टी डोरजाई ने कहा कि हमारी पूरी टीम ने एक साथ मिलकर इस अभियान को सफल बनाया है. लखीसराय एसपी सुशील कुमार और एसएसबी के मुख्य अधिकारी टी डोरजाई ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर पूरी जानकारी दी. जहां उन्होंने बताया कि लखीसराय के नक्सल प्रभावित इलाकों में एसएसबी जवान, एसटीएसएफ और कोबरा का संयुक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है. इसी बीच कजरा के एसएसबी कमांडर दीपक कुमार को नक्सलियों की गुप्त सूचना मिली थी. जिसके आधार पर लखीसराय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार के आदेश पर बड़ी टीम को गठित किया गया. जिसमें तीन अलग-अलग क्षेत्रों में बड़े संख्या में सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

इसी सर्च ऑपरेशन में नक्सलियों के दस्ते से एसएसबी के जवानों के आमना सामना हो गया. जिसमें एसएसबी के जवानों ने दो नक्सली को मार गिराया. मारे गए नकस्ली में रविंद्र कोड़ा और जगदीश कोड़ा शामिल हैं. इस घटना में नक्सलियों के पास से हथियार भी बरामद किए गए. जिसमें एक एसएलआर पिस्टल और एक अन्य पिस्टल सहित भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए गए. इसके अलावा एक बम भी बरामद किया गया. इस घटना के बाद सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार नक्सलियों में आक्रोश व्याप्त है, जबकि दूसरी और एसएसबी जवान के अलावा कई विभिन्न दलों के जवान अभी सर्च ऑपरेशन जुटे हुए हैं.





'एसपी लखीसराय और कजरा के एसएसबी कमांडर दीपक कुमार के काफी सक्रिय होने के बाद ये बड़ी सफलता लगी है, जो बधाई के पात्र हैं. हमारी कोशिश है कि नक्सली मुख्यधारा में जुटे, ताकि उनको बेहतर सुविधा के साथ-साथ अच्छे वातावरण मिले. नकस्लियों के खिलाफ अभिायान हमारा आगे भी जारी है. पूरी टीम एक साथ मिलकर अभियान को सफल बनाने में जुटी है'- टी डोरजाई, एसएसबी के मुख्य अधिकारी

'गुप्त सूचना पर एक टीम गठित की गई थी, जिसमें एसएसबी के जवान सहित कई और जवानों को लगाया गया था. इस दौरान नक्सली और पुलिस के बीच करीब 5 घंटे तक मुठभेड़ होती रही, जिसमें 2 नक्सली मारे गए और हथियार के साथ बम कारतूस भी बरामद किया गया. मारे गए नकस्लियों में रविंद्र कोड़ा और जगदीश कोड़ा नक्सलियों के एरिया कमांडर के रूप में काम करते थे'- सुशील कुमार, एसपी

'गुप्त सूचना के आधार पर सभी लोगों ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन करते हुए ये सफलता हासिल की है. जिसमें नक्सलियों से एसएलआर हथियार, एक पिस्टल, एक बम भी डिफ्यूज कर रखा गया. यही नहीं सैकड़ों की संख्या में कारतूस भी बरामद किए गए. जिसकी संख्या करीबन 100 से अधिक है. कल हुई वारदात के बाद पुलिस और अलर्ट होते हुए सर्च ऑपरेशन चला रही है'- दीपक कुमार, कजरा कमांडर

दरअसल बिहार पुलिस, एसटीएफ और एसएसबी जवानों द्वारा राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नक्सली गतिविधियों पर अंकुश लगाए जाने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है. पहाड़ी और दियारा इलाके में छापेमारी को लेकर ड्रोन कैमरे भी अब एसटीएफ को दिए गए हैं. पुलिस और सुरक्षा बलों की ओर से चलाए जा रहे अभियान की वजह से बिहार में नक्सली गतिविधियों में लगातार कमी आई है. इसी के साथ नक्सलियों का इलाका भी घटा है. इस बीच लखीसराय में पुलिस को मिली सफलता नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी मानी जा रही है.

बता दें कि बिहार में 6 जिले को नक्सल प्रभावित से केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नक्सल मुक्त घोषित कर दिया गया है. हालांकि अभी भी 10 जिले नक्सली प्रभावित हैं. जहां पर नक्सलियों का खौफ कायम है. जिन 6 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है, उनमें से मुजफ्फरपुर, नालंदा, जहानाबाद, अरवल, पूर्वी चंपारण, वैशाली है. वहीं बिहार के 10 जिले औरंगाबाद, गया, मुंगेर, जमुई, कैमूर, नवादा, लखीसराय, बांका, रोहतास और पश्चिम चंपारण में अभी भी नक्सलियों का प्रभाव है.

