लखीसराय: जमीन विवाद में रिश्तों को तार-तार करने का मामला सामने आया है. जहां एक बेटे ने ही जमीन विवाद को लेकर अपने दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या (Son Shot His Father Due To Land Dispute In Lakhisarai) का प्रयास किया है. बताया जा रहा है कि, विगत पिछले 2 सालों से पिता और पुत्र के बीच जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. बेटा अपना हिस्सा मांग रहा था. पिता के बंटवारा करने से मना करने पर बेटे ने उसकी गोली मारकर हत्या करने का प्रयास (attempted murder In Mohaddinagar Lakhisarai ) किया है. घटना में मोहद्दीनगर के निवासी दीना महतो को सिर में गोली लगी है. उनकी हालत नाजुक बनी हुई है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार मोहद्दीनगर ( Crime in Mohaddinagar Lakhisarai) के निवासी दीना महतो पिता स्वर्गीय गोपाल महतो और सरजू ठाकुर को गोली लगी है. दीना महतो के एक अन्य पुत्र का कहना है कि, इस घटना को उसके भाई मनीष कुमार ने अपने दोस्त मिथिलेश कुमार के साथ मिलकर अंजाम दिया है. बेटे ने बताया कि मैंने जानवरों को चारा देने के लिए पिताजी को भेजा था. मध्य विद्यालय मोहद्दीनगर के पास उन्हें गोली मारी गई है. गोली मारने वालों में एक मेरा भाई था और दूसरा उसका दोस्त था.

"मेरे भाई के दोस्त ने इससे पहले मुझपर भी हमला किया था. 1 महीना पहले मुझपर उसने गोली चलाई थी, जिसमें हम बाल-बाल बच गए थे. दो लोगों को गोली मारा है. एक ग्रामीण को भी गोली लगी है. मेरे भाई के दोस्त का मेरे से नाली को लेकर झगड़ा हुआ था. छोटे से झगड़े में उसने गोली चला दी थी. मिथिलेश कुमार उसका नाम है. भाई से बाबूजी का जमीन को लेकर विवाद था. बाबूजी बोल रहे थे कमाओ खाओ,सही समय पर हम जमीन देंगे."- दीना महतो के पुत्र

इस संबंध में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंजन कुमार ने बताया कि. मोहद्दीनगर गांव में बेटे ने ही पिता को गोली मारकर हत्या करने का प्रयास किया है. हालांकि जमीन विवाद मामला बताया जा रहा है लेकिन किसी की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

"दो आदमी दीना महतो और सरजू ठाकुर को गोली लगी है. दोनों को गंभीर अवस्था में स्थानीय थानाध्यक्ष हलसी द्वारा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है. दीना महतो का संझला बेटा मनीष और उसी के गांव के मिथिलेश ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है. दीना महतो की हालत नाजुक बनी हुई है. दोनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है."- रंजन कुमार, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी

