लखीसराय: बिहार विधान परिषद चुनाव (Bihar Legislative council election) के लिए राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है. वहीं, प्रशासन भी पूरी तैयारी में है. जिसको लेकर लखीसराय के जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला समाहरणालय बैठक (DM held meeting in Lakhisarai) की गई. जिसमें एमएलसी चुनाव (Preparation for MLC election in Lakhisarai) सहित विकास के कार्यों को लेकर समीक्षात्मक बैठक हुई. इस दौरान एमएलसी चुनाव को लेकर विभिन्न बिंदुओं पर पर चर्चा हुई. इसके साथ ही चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मियों के प्रशिक्षण की डीएम ने जानकारी ली. इस दौरान डीएम ने चुनाव आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया.

वहीं, समीक्षात्मक बैठक के बाद जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि एमएलसी चुनाव के साथ ही कोविड-19, आवास योजना समेत अन्य विकास कार्यों को लेकर चर्चा हुई. एमएलसी चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारियों को ठीक प्रशिक्षण देने, आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने का निर्देश दिया गया है. वहीं, आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है. इसके साथ जिले में विधि-व्यवस्था कायम करने के निर्देश दिये गये हैं.

बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है. 4 अप्रैल को मतदान की तारीख तय की गई है. 9 मार्च को विधान परिषद चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने के बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गयी थी. 16 मार्च तक नामांकन हुआ, जबकि 17 मार्च को नामांकन पत्रों की जांच हुई. 21 मार्च तक नाम वापस लेने की तिथि निर्धारित थी. वहीं, 4 अप्रैल को मतदान का दिन रखा गया है. सुबह 8:00 से शाम 4:00 बजे तक वोटिंग होगी. 7 अप्रैल को मतगणना होगी.

