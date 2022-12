लखीसराय: बिहार के लखीसराय में यूरिया की कालाबाजारी (Black Marketing Of Urea In Lakhisarai) हो रही है. सरकार के निर्देश पर लगातार खाद की कलाबाजी को रोकने के लिए छापेमारी की जा रही है. इसी दौरान मननपुर बाजार के प्रियंका खादभण्डार न्यू कुमार बीज भंडार सहित दो अन्य दुकानों मे छापेमारी की गई. वहीं गोदाम की जांच करने पर अवैध रूप से रखे 240 बोरा यूरिया को भी जब्त (240 bags of urea seized In Lakhisarai) किया गया है. कृषि विभाग ने गोदाम को सील कर दिया है और बरामद खाद की जांच शुरू कर दी है.

छापेमारी के दौरान 240 बोरा यूरिया जब्त: यूरिया की कालाबाजारी को लेकर एक टीम का गठन हुआ था. जिसमें भूमि सुधार उप समाहर्ता रितु शर्मा और अंचल अधिकारी दिलीप कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अवधेश ठाकुर शामिल थे. वही जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार और प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुशील कुमार द्वारा अलग टीम बनाकर छापेमारी की जा रही (Raid on urea black marketing in Lakhisarai) थी. मननपुर बाजार स्थित गोदाम में जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार और प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुशील कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी कर न्यू कुमार बीज भंडार में 240 बोरा डीएपी अवैध रूप से पाया गया जिसे बरामद कर गोदाम को सील कर दिया गया है.

विक्रेताओं के द्वारा बिल नहीं दिखाने पर गोदाम हुआ सील: डीएपी का चालान तो मिला लेकिन विक्रेताओं के द्वारा बिल नहीं दिखाया गया. जिसके कारण राजीव कुमार के द्वारा अवैध गोदाम को तत्काल सील कर दिया गया. उन्होंने बताया कि विक्रेता के लाइसेंस अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि न्यू कुमार बीज भंडार के द्वारा चालान तो दिखा दिया लेकिन बील नहीं दिखा पाए जिस कारण से अवैध गोदाम को सील कर दिया गया है.

"विक्रेता के लाइसेंस अनुज्ञप्ति रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी. न्यू कुमार बीज भंडार के द्वारा चालान तो दिखा दिया लेकिन बील नहीं दिखा पाए जिस कारण से अवैध गोदाम को सील कर दिया गया है." :- कृषि पदाधिकारी

