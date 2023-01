लखीसराय: बिहार के लखीसराय में जिले के केआरके हाई स्कूल के मैदान में शनिवार दोपहर को अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी का पुतला दहन कर लोगों ने प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वेंकटरमणी ने अभद्र व्यवहार किया है. भारत वर्ष के प्रथम मगध सम्राट पर उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की है. (burnt effigy of attorney general in lakhisarai ) (protest in Lakhisarai)

पढ़ें- VIDEO : मुंगेर में बन रही हैं हाथ से उखड़ने वाली सड़क, देखिए VIRAL VIDEO

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी का फूंका पुतला: इस संबध में अखिल भारतीय चन्द्रवंशी क्षत्रिय महासभा के बिहार अध्यक्ष कृष्ण कुमार चंदवशी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के वकील आर वेंकटरमणी द्वारा भारत वर्ष के प्रथम मगध सम्राट जरासंध जी महाराज के प्रति अभद्र अपानजनक टिप्पणी की गई थी. उन्होंने जाली नोटों की तुलना मगध नरेश सम्राट जरासंध से की थी. इसी के विरोध में स्कूल के मैदान में प्रदर्शन किया गया.

अखिल भारतीय चन्द्रवंशी क्षत्रिय महासभा का प्रदर्शन: चंद्रवंशी समाज ने बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया. राष्ट्रीय स्तर पर पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन कर चंद्रवंशी समाज ने अपना विरोध दर्ज कराया. वहीं इस संबध में महासभा के जिला अध्यक्ष दिनेश चंद्रवंशी ने बताया कि इस कार्यक्रम में प्रखंड और जिला लेवल के सभी चंद्रवंशी समाज के अधिकारियों के अलावे अन्य लोग शामिल हुए हैं.

"अगर समय रहते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने माफी नहीं मांगी तो चरणबद्ध आंदोलन करेंगे. उन्होंने जाली नोटों की तुलना मगध नरेश सम्राट जरासंध से की है. उन्हें माफी मांगनी चाहिए."- दिनेश चंद्रवंशी, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय चन्द्रवंशी क्षत्रिय महासभा

"आज पूरे भारत वर्ष के चंद्रवंशी समाज के लोगों ने प्रदर्शन किया है. अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी के विरोध में हर जिले में प्रदर्शन किया गया. जो बयान उन्होंने दिया है वो शर्मनाक है."- सुनील कुमार चदंवंशी, सचिव , अखिल भारतीय चन्द्रवंशी क्षत्रिय महासभा