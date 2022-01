लखीसराय: बिहार (Crime in Lakhisarai) के लखीसराय में दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया (Police Arrested Two Criminals in Lakhisarai) है. पुलिस ने बाइक छीनने और रंगदारी मांगने के मामले में दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया है. जिले के चानन प्रखंड में देर रात अपराधियों द्वारा बाइक छीनने और रंगदारी नहीं देने को लेकर हो-हल्ला के बाद पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस को अपराधियों के पास से कोई हथियार नहीं मिला है.

मिली जानकारी के अनुसार, करीबन नौ बजे रात में चानन थाना की पुलिस गश्ती के दरम्यान तीन लड़के नगरदार पुल के पास हो हल्ला कर रहे थे. यह सुनकर मौकेे पर पुलिस पहुंची तो वे भागने लगे. पुलिस पूछताछ कर दो लोगों को हिरासत में लेकर थाने चली आयी. इस संबध में वैभव कुमार ने बताया कि रात्रि गश्ती के दौरान दो लोगों को हिरासत में लिया गया है.

पुलिस ने बताया कि मलिया पुल के पास रंजन कुमार से मारपीट करने एवं रंगदारी के मामले में मुकेश यादव साकिन बतसपुर एवं चंदन कुमार पुत्र नरेश यादव साकिन जानकीडीह निवासी को गिरफ्तार किया गया है. इसके पास से किसी प्रकार का हथियार नहीं मिला है. फिलहाल, रंजन कुमार पिता सुरेश यादव साकिन जानकीडीह के आवेदन पर कांड संख्या 5/11 मामला दर्ज किया गया है.

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

