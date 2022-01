लखीसरायः नक्सलियों के खिलाफ अभियान (Campaign Against Naxalites in Lakhisarai) में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है. जहां जिले के कजरा कांड संख्या 11/18 में पिछले 4 सालों से फरार नक्सली अजीत कोड़ा को गिरफ्तार (Naxalite arrested in Lakhisarai) कर लिया गया. गिरफ्तार नक्सली को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया गया.





लखीसराय जिले में कांड संख्या 11/18 और आर्म्स एक्ट के अलावा 5 अन्य कांडों में फरार अभियुक्त नक्सली अजीत कोड़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. जानकारी के अनुसार एसपी अभियान मोतीलाल ने अपने सीआरपी बटालियन के साथ कजरा थाना के श्री किशुन कोड़ासी से उसे गिरफ्तार किया है. अजीत कोड़ा उर्फ कारु कोड़ा, पिता कलेश्वर कोड़ा बरहट मुसहरी तार बिचला टोला का निवासी है.

नक्सली अजीत कोड़ा गिरफ्तार

बताया जाता है कि कारू कोड़ा अपने ससुराल में पिछले 4 सालों से छिप कर रह रहा था. जिसे गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार कोड़ा लखीसराय के कजरा कांड, ट्रेन लूट कांड और पुलिस पर गोलीबारी के कुल 6 मामले में पिछले 4 साल से फरार था. जिसे पुलिस तलाश कर रही थी.





इस संबंध में एसपी अभियान मोतीलाल ने बताया कि पिछले 4 साल से फरार था और यह अपने ससुराल में छिप कर रह रहा था. गुप्त सूचना पर इसकी गिरफ्तारी श्री किशुन कोड़ासी गांव से की गई. इसके पास कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है. पुलिस इसे लंबे अरसे से तलाश कर रही थी. गिरफ्तार कर अजीत कोड़ा को जेल भेज दिया गया है.

