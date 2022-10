लखीसराय: लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा प्रखंड के अतंर्गत मेदनी चौकी एनएच से सटे फल की दुकान लगाने वाले दो दुकानदारों के बीच जमकर (Fight between two shopkeepers in Lakhisarai) मारपीट हुई. इस मारपीट में दोनों ओर से कई लोग घायल हुए. मिली जानकारी के अनुसार करीब छह से अधिक लोग चोटिल हुए हैं. सभी घायलों का इलाज स्थानीय क्लीनिक में चल रहा है. मारपीट क्यों हुई इस संबंध में जानकारी नहीं हो सकी है. फिलहाल मारपीट का वीडियो वायरल ( Video viral of assault in Lakhisarai) हो रहा है.

इसे भी पढ़ेंः लखीसराय के वांटेड नक्सली को पुलिस टीम ने मुंगेर में किया गिरफ्तार

लखीसराय में मारपीट का वीडियो वायरल.

मारपीट का वीडियो वायरलः वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि करीब 15 से 20 लोग आपस में मारपीट कर रहे हैं. सभी के हाथ में डंडा है. सभी एक दूसरे पर चला रहे हैं. कौन किसको मार रहा है यह पता नहीं चल पा रहा था. सभी बस लाठी भांज रहे थे. किसी खास व्यक्ति को निशाना नहीं बनाया जा रहा है. इस तरह सड़क पर लाठी चलने से भगदड़ मच गयी. थोड़ी देर के लिए सड़क पर अफरातफरी मच गयी. इस दौरान वहां से गुजर रहे लोग और वाहन चालकों में दहशत रही. वे बच बचाकर वहां से निकल रहे थे.

इसे भी पढ़ेंः जमुई में आपसी विवाद में युवक पर चाकू से हमला, आरोपी गिरफ्तार



पुलिस कर रही जांचः मारपीट की सूचना पुलिस को दी गयी. मौके पर पुलिस पहुंची. इस संबध में लखीसराय अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सैयद इमरान मसूद ने बताया कि रविवार शाम को मेदनीचौकी बाजार में दो फल दुकानदारों के बीच मारपीट का मामला सुनने को मिला है. लेकिन दोनों पक्षों में से किसी ने भी आवेदन नहीं दिया है. मारपीट का विडियां भी वायरल हुआ है. बता दें कि Etv bharat वायरल वीडियो के सच होने की पुष्टि नहीं करता है.