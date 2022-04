लखीसरायः बिहार के लखीसराय जिले के हकीमगंज में दो गुटों (Clash Between Two Communities In Lakhisarai) के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले ने तूल पकड़ लिया है. मौके की नजाकत को देखते हुए डीएम संजय कुमार सिंह (DM Sanjay Kumar Singh) और एसपी सुशील कुमार ने मौके पर पहुंच कर दोनों पक्ष के लोगों को समझाने की कोशिश की. डीएम ने दोनों पक्ष के साथ बैठक भी की. वहीं पूरा इलाका अभी भी पुलिस छावनी में तब्दील है और स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है.



कई आला अधिकारी पहुंचे गांवः लखीसराय में महज चंद रुपयों को लेकर दो गुटों में हुई मारपीट की घटना संप्रादिक रंग लेने लगी है. मामले को सुलझाने के लिए तमाम आला अधिकारी हाकिमगंज गांव में कैंप किए हुए हैं. जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार, एएसपी सैयद इमरान मसूद, नक्सल एसपी मोतीलाल, अंचल अधिकारी संजय कुमार और लखीसराय प्रखंड विकास पदाधिकारी नीरज कुमार सहित कई पदाधिकारी मौके पर मौजूद हैं. गांव में डीएम एसपी ने दोनों पक्षों को बुलाकर बैठक की और सारी जानकारी ली.





चंद रुपयों के लिए हुआ था विवाद बता दें कि बीती रात बिहार के लखीसराय जिले के क्यूल वृदावन खगोल गांव के पास दो समुदायों (Clash Between Two Communities In Lakhisarai) के बीच मारपीट हुई. मारपीट की इस घटना में रोड़ेबाजी और लाठी-डंडे भी चले और जमकर बवाल हुआ. जिससे इलाके का माहौल काफी गर्म हो गया. सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची चार थानों की पुलिस और एएसपी सैयद इमरान मसूद (ASP Syed Imran Masood) ने स्थिति को काबू में किया. लेकिन सुबह एक बार फिर विवाद शुरू हो गया और स्थिति काबू से बाहर हो गई. जिसके बाद लखीसराय डीएम और एसपी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया, लेकिन माहौल अभी भी तनावपूर्ण है. दोषियों पर कार्रवाई के लिए मामले की जांच जारी है.

300 रुपये को लेकर शुरू हुआ झगड़ाः बताया जाता है कि खगोल गांव में मात्र 300 रुपये को लेकर ये झगड़ा शुरू हुआ और इतना बढ़ गया कि लोग मारपीट पर उतर आए. जानकारी के अनुसार वृंदावन खगोल निवासी कमलेश कुमार पिता अशोक मंडल से हकीम गंज निवासी मो. आलम ने कुछ दिन पहले 300 रुपया लिया था. लेकिन पैसे वापस मांगने पर वो गाली गलौज करने लगा. इस बीच मामला ज्यादा बढ़ गया. इस बात की खबर जब परिजनों को मिली तो मौके पर पहुंचे दोनों पक्षों के लोगों के बीच जमकर मारपीट हुई. यही नहीं लोग अपने-अपने पक्षों के समर्थन में उतर गए. इस बीच रोड़ेबाजी और लाठी डंडे भी चलने लगे. यहां तक कि फायरिंग भी की गई. जिसके बाद कल रात से ही गांव में तनाव व्याप्त है.

