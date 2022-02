लखीसराय: बिहार के लखीसराय जिले के नगर थाना अंतर्गत (Dead Body Of Unknown Girl Found In Lakhisarai) किऊल नदी से एक 16 वर्षीय किशोरी का शव मिला है, जिसकी पहचान अब तक नहीं हो सकी है. पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है. पुलिस को घटना के बारे में सूचना मिली थी कि, (Crime In Lakhisarai) सुबह किसी ने एक 16 साल की किशोरी को मारकर फेंक दिया है. अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

किऊल नदी के मुख्य सड़क पुल के नीचे इस किशोरी का शव बरामद किया गया है. कई लोगों ने किशोरी के शव को देखा लेकिन उसकी पहचान नहीं हो पाई. फिलहाल लखीसराय के नगर थानाध्यक्ष ने कई लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है. पुलिस शव को अपने कब्जे में लेकर लखीसराय थाने ले आई है.

वहीं, इस संबंध में लखीसराय के नगर थानाध्यक्ष राकेश कुमार ने बताया कि, सुबह सूचना मिली थी कि किऊल नदी में एक 16 वर्षीय किशोरी का शव मिला है. जिसके बाद मौके पर पहुंचने पर पता चला कि, अहले सुबह किसी ने एक 16 वर्षीय किशोरी को मार कर फेंक दिया है, फिलहाल मामले की जांच की जा रही है.

