लखीसराय: जिले के नगर थाना अंतर्गत कार्यानंद नगर (murder attempt in Karyanand Nagar Lakhisarai ) में शनिवार सुबह करीबन 4.30 बजे अपराधियों (criminals fired on a man in Lakhisarai) ने एक व्यक्ति पर 8 राउंड फायरिंग की. इस घटना में अवनीश कुमार बाल-बाल बच गए. घटना के बाद इलाके में दहशत है. बताया जा रहा है कि रंगदारी नहीं देने पर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार अवनीश कुमार अपने घर से निकलकर अपने घोड़े को ट्रेनिंग देने के लिए जा रहे थे. अपराधी पहले से मौके की तलाश में घात लगाए बैठे थे. अवनीश को देखते ही अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. गोली अवनीश के बाएं हाथ को छूते हुए निकल गई. दरअसल अवनीश ने ठंड होने के कारण जैकेट पहन रखा था. जैकेट के कारण ही अवनीश की जान बच सकी. गोली जैकेट को छूकर निकल गई और अवनीश की जान बच सकी.

लखीसराय में फायरिंग

इसे भी पढ़ें : Forbesganj Crime News: मटियारी में अपराधियों ने फल विक्रेता को मारी गोली, प्राथमिक इलाज के बाद रेफर

घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना की पुलिस दलबल के साथ मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी. हालांकि इस घटना में किसी की गिरफ्तारी नही हुई है. घटना के बाद लिखित सूचना देकर कुल 8 लोगों पर मामला दर्ज किया गया है. जिसमें मनोज सिंह, बबलू सिंह, अनुज सिंह, टूनहा सिंह, दिलखुश सिंह,अंशु कुमार,अंशु कुमार,शंकर सिंह,बमबीर सिंह को नामजद बनाया गया है.

यह भी पढ़ें: Banka Crime News: ट्रैक्टर खड़ा करने के विवाद में युवक की हत्या, 3 घायल

इस संबंध में अवनीश कुमार ने बताया कि, "पिछले दिनों पूर्व घर बनाने के एवज में उपयुक्त लोगों के द्वारा 5 लाख की रंगदारी की मांग की थी. हमें लगा कि, मजाक कर रहा है. लेकिन आज सुबह घर पर 8 की संख्या में लोग पहले से घात लगाए थे. घर से निकलते ही अंधाधुंध गोलीबारी कर दी. हालांकि किसी तरह जान बच पाई है. इससे पूर्व भी मेरा जमीन को लेकर विवाद अपने ही गोतिया से चल रहा था."

नोट: इस तरह की किसी भी शिकायत के लिए आप इस नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं.- POLICE CONTROL ROOM 100 / 0612-2201977-78

विश्वसनीय खबरों को देखने के लिए डाउनलोड करें ETV BHARAT APP